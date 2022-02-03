Россия может перебросить ядерное вооружение в Беларусь

21:34 31 Январь Киев, Украина

На повестке дня внешней политики Европы остается вопрос по деэскалации конфликта России и Украины. Кроме полномасштабного вторжения с оккупированной части Донбасса, российские войска могут начать действовать с белорусской стороны. Более того, западные эксперты опасаются переброски ядерного вооружения России в Беларусь, которое будет угрожать не только Украине, но и всей Европе.

С 10 по 20 февраля 2022 года, на территории Беларуси должны пройти учения при участии России. Военные эксперты отмечают повышенное скопление российских войск в РБ, которое уже превосходит обычное количество военных сил, необходимых для учения.

Российские военные могут остаться в Беларуси на постоянной основе. Это может произойти после проведения референдума по изменению конституции РБ. Кроме ограничения полномочий президента страны, в новой конституции могут присутствовать правки о возможности “присутствия войск союзного государства” неограниченное количество времени. После вступления в силу поправок, Россия беспрепятственно сможет перебазировать часть ядерного потенциала на свои военные базы в Беларуси.

Вряд ли ракеты будут угрожать Украине. Скорее всего, их направят в сторону стран НАТО, так как Запад отверг ультиматум Путина и не предоставил ему “юридических гарантий безопасности”. Несмотря на крайне маловероятный сценарий событий применения ядерного оружия Россией, размещение ракет в Беларуси только усугубит отношения Запада и РФ. Это, в свою очередь, может привести к новому витку агрессии против Украины, в котором появится третья сторона конфликта – Беларусь.

Очевидно, что Лукашенко, не единожды просивший помощи у Путина, начал “отдавать” долги и теперь полностью находится под властью Кремля. Последний диктатор Европы будет только рад получить ядерное оружие, пусть и без права им распоряжаться.

Попытки США и ЕС сбавить градус напряженности на Украинской границе не дают результатов, так как отношения с Россией опустились до уровня военно-политического кризиса. В данном случае мирные диалоги и дипломатические встречи не имеют силы. Остается надеяться, что Путин все же не начнет полномасштабного вторжения на Украину. В то же время все сводиться к тому, что напряженность на границе спадет лишь после ухода главы Кремля со своего поста.