Россия может лишиться статуса космической державы

23:05 25 апреля Киев, Украина

Полномасштабная вона в Украине стала переломным моментом для космической программы РФ. Западные санкции, принятые в ответ на войну, привели к потрясениям в космической отрасли и грозят закрыть доступ в космос.

Предыдущие пакеты санкций были болезненными, но они лишь ограничили доступ страны-агрессора к космической электронике и передовому промышленному оборудованию. Новые пакеты ограничений полностью прекращают поставки технологий необходимых для космических полетов. Кроме того, отмена партнерства агрессора с Европейским космическим агентством (ЕКА) означает долгосрочное исключение РФ из программы по исследованию Марса и замедление, если не полную остановку, программы исследования Луны.

Международная космическая станция (МКС) остается единственной совместной космической площадкой, где агрессор, США, Европа, Канада и Япония все еще действуют вместе. Перед войной «Роскосмос» был готов продлить жизнь МКС до 2030 года. Компания даже пыталась обеспечить себе участие на будущей американской станции на лунной орбите. Однако сегодня, «Роскосмос» заявил о возможном выходе из МКС уже в 2024 году, если санкции не будут сняты.

Программа РФ по исследованию Луны на 20-е годы включала в себя три миссии: «Луна-25» (демонстрационная технология для высадки на Луну), «Луна-26» (орбитальный лунный зонд) и «Луна-27» (усовершенствованный посадочный модуль). Все они опирались на партнерство «Роскосмоса» с ЕКА. И хотя не исключено, что «Луна-25» будет готова в 2022 году, потеря доступа к передовому европейскому оборудованию означает, что о программе «Луна-27», без западного оборудования можно будет забыть. Для «Луны-26» Россия уже закупила все необходимое бортовое оборудование производства европейских партнеров, но зонд запланирован на 2024 год, и, помимо прочего, он должен работать в качестве орбитального передатчика для посадочного модуля «Луна-27», запланированного на 2025 год. Таким образом, задержка «Луны-26» кажется неизбежной из-за необходимой задержки разработки «Луны-27».

Совместный с Европой проект «ExoMars», который ранее был перенесен на 2022 год, теперь также отменен. Этот проект должен был включать посадочный модуль российского производства и марсоход европейского производства. В Кремле заявили, что они способны реализовать эту миссию самостоятельно, могут оснастить свой посадочный модуль всеми необходимыми научными инструментами, вообще не нуждаются в марсоходе и ищут только финансового партнера, такого как Китай или “государство Персидского залива” (вероятно ОАЭ). Но им также нужен свободный доступ к передовому бортовому оборудованию, которое они полностью импортируют с Запада.

При этом проблемы страны-агрессора в освоении дальнего космоса выходят за рамки технических, промышленных и финансовых аспектов. Сегодня невозможно реализовать устойчивую и эффективную научную космическую программу, если университеты, научно-исследовательские институты и вся система образования будут стремиться к изоляции от кооперационных связей с коллегами по всему миру, или если этот сектор знаний будет подчинен государственной политической идеологии и полностью контролироваться спецслужбами, как это было при СССР.

Другие непосредственные последствия разрыва космического сотрудничества с Западом и вытеснения россиян с международного коммерческого космического рынка связаны с ракетами-носителями. С одной стороны, агрессор внезапно оказался во владении значительного количества ненужных ракет: семи устаревших тяжелых ракет-носителей «Протон-М» и нескольких средних ракет-носителей «Союз». Полезной нагрузки для них сегодня не существует, и это ставит вопрос о том, нужно ли их космической отрасли менять свои производственные планы?

С другой стороны, страдают и проекты ракет-носителей. Например, завод «Протон-ПМ», выпускающий двигатели «РД-191» для ракеты-носителя «Ангара», а ранее производивший двигатели для ракеты «Протон-М», сейчас пересматривает свою производственную стратегию. После завершения, а по факту, все еще продолжающейся государственной “модернизации” завода «Протон-ПМ» планировалось достичь годовой производственной мощности в 40 двигателей «РД-191» к 2023 году. Но сегодня у предприятия есть контракты только на 11 двигателей, и дальнейший государственный спрос на «Ангару» до сих пор неясен. Следовательно, встает проблема недоиспользованного промышленного оборудования. Самая “современная” ракета России (разработанная в 1995 году) «Ангара» в ближайшее время не будет запущена в серийное производство - она будет производиться небольшими партиями и только для нужд государства.

Разработка ракетного двигателя, работающего на метане, также отложена на неопределенный срок из-за технологических проблем и резкого снижения спроса на ракеты-носители производства РФ. Таким образом, ее роль, как одного из крупнейших мировых провайдеров запусков, которая за последнее десятилетие уже была подорвана конкуренцией со стороны частных американских космических компаний, а также индийских и китайских ракет, не может быть ни восстановлена, ни сохранена в обозримом будущем.

Кроме того, судьба спутниковой навигационной системы «ГЛОНАСС» также выглядит неопределенной. У программы возникли проблемы с дальнейшим развитием еще до полномасштабного вторжения в Украину. Попытки разработать систему из шести спутников на высоких орбитах (сродни японской и индийской региональным спутниковым навигационным системам) в дополнение или даже вместо спутников на средних орбитах (таких, как используют в США «GPS» и европейскими группировками «Galileo»), перенесены с 2026 - 2027 годов как минимум на 2028 год. Более того, нынешняя структура «ГЛОНАСС» требует не менее 23 новых спутников к 2030 году, чтобы просто сохранить возможность существования системы в нынешних условиях и заменить спутники более раннего поколения. Но официальные планы на сегодняшний день, предусматривают запуск пары спутников в 2022 – 2023 годах и не более двух дополнительных навигационных спутников ежегодно в 2024 - 2030 годах. Это означает, что будущее «ГЛОНАСС» сегодня практически обречено на постепенное угасание. Сохранить статус космического государства при таких условиях будет невозможно.