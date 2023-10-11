Россия манипулирует статистикой по солдатам-контрактникам: мнение аналитиков

05:32 11 октября Киев, Украина



26 сентября Медведев заявил, что с 1 января в Вооружённые силы России мобилизовано более 325 тыс. контрактников. Судя по предыдущим заявлениям, Минобороны пытается достичь цели в 521 тысячу контрактников до конца 2023 года любой ценой. По крайней мере, такое обещание дал Шойгу лично



Бюрократическая конкуренция за солдат-контрактников означает, что российским военным чиновникам приходится проделывать на бумаге несколько трюков. Естественно, что подобный подход не улучшит фактическое состояние личного состава оккупантов в Украине. Таким образом, агрессор становится перед выбором: увеличить количество призывников и набрать из них больше солдат-контрактников, объявить очередную волну частичной мобилизации или ввести военное положение и провести тотальную мобилизацию. 26 сентября Медведев заявил, что с 1 января в Вооружённые силы России мобилизовано более 325 тыс. контрактников. Судя по предыдущим заявлениям, Минобороны пытается достичь цели в 521 тысячу контрактников до конца 2023 года любой ценой. По крайней мере, такое обещание дал Шойгу лично Путину в декабре 2022 года. Большое количество потерь в Украине, а также более 200 тыс. российских мужчин, бежавших от мобилизации в прошлом году, ставят под сомнение способность агрессора достичь этой цели.Бюрократическая конкуренция за солдат-контрактников означает, что российским военным чиновникам приходится проделывать на бумаге несколько трюков. Естественно, что подобный подход не улучшит фактическое состояние личного состава оккупантов в Украине. Таким образом, агрессор становится перед выбором: увеличить количество призывников и набрать из них больше солдат-контрактников, объявить очередную волну частичной мобилизации или ввести военное положение и провести тотальную мобилизацию.



Экспоненциальный рост набора кадров, о котором публично заявили Медведев, Путин и Шойгу в последние месяцы, выглядит, мягко говоря, необычно. С 19-го мая, когда Медведев объявил о 117,4 тыс. новых набранных новых контрактников по 26-е сентрября, где Путин отчитался о 325 тыс. новых контрактников, Экспоненциальный рост набора кадров, о котором публично заявили Медведев, Путин и Шойгу в последние месяцы, выглядит, мягко говоря, необычно. С 19-го мая, когда Медведев объявил о 117,4 тыс. новых набранных новых контрактников по 26-е сентрября, где Путин отчитался о 325 тыс. новых контрактников, Россия перевыполнила многолетние планы. То есть, в конце сентября число контрактников, в среднем, должно увеличиваться на 2273 человека в день. Например, за весь 2019 год было призвано всего 50 тыс. новых контрактников.



Небывалую прибыль оккупантов можно объяснить следующим: Ранее контрактники с истекшими или истекающими контрактами были вынуждены подписать новые. По оценкам, эта группа насчитывает от 150 до 200 (тыс.) человек; Недавно мобилизованных заставили подписать контракты. По оценкам, эта группа насчитывает как минимум несколько десятков тысяч человек;



Наемников и заключенных, подписавших краткосрочные контракты на три, шесть или девять месяцев, заставили подписывать новые, более долгосрочные контракты. Эта группа также насчитывает несколько десятков тысяч человек. Благодаря подписанию этих дополнительных контрактов эта группа, возможно, дважды была учтена в Минобороны РФ.



Кроме того, мобилизацию в России никто не отменял. Даже самая отъявленная z-аудитория осознает, что жизнь на фронте продолжится для них, в лучшем случае, несколько месяцев. Поэтому, некоторые, особо смышленые, во избежание превращения в полевое пушечное мясо в Украине, подписывают контракты с РВСН, ВМФ или ВВС России.



Учитывая творческие методы подсчета Кремля, истинное количество вновь завербованных солдат-контрактников неизвестно. Однако трудно поверить, что их число исчисляется сотнями тысяч. Например, отправка не более 120 новобранцев из Амурской и Хабаровской областей в июле 2023 года руководство 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа посчитало знаковым событием. В августе 2023 года танковую эскадрилью в Свердловской области пришлось пополнить всего тремя танками из-за небольшого количества желающих подписать контракт. Даже усилия по формированию новой 25-й общевойсковой армии потребовали привлечения региональных и местных чиновников по всей России для поиска желающих солдат-контрактников в других воинских частях.



Военное руководство оккупантов по-прежнему упорно стремятся достичь цели в 521 тыс. солдат-контрактников к концу 2023 года. Кремль может рассмотреть несколько вариантов, в надежде достичь этой цели. Во-первых, оно могло бы значительно увеличить количество солдат, призванных в ходе предстоящей призывной кампании в октябре 2023 года. Тогда из числа призывников можно было бы набрать больше солдат-контрактников с обещаниями денег и бесплатного университетского образования. Во-вторых, Кремль может официально объявить о начале новых волн мобилизации. В-третьих, он может реализовать комбинацию этих двух подходов. В-четвертых, агрессор мог бы ввести военное положение. Этот вариант, вероятно, будет последним средством, поскольку такой радикальный подход может вызвать широкое недовольство среди российского населения. Однако на сегодняшний день доверять заявлениям оккупантов о чрезмерных наборах контрактников точно не стоит.