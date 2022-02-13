Россия легализирует свое военное присутствие в Беларуси

19:39 23 Сентябрь Киев, Украина

После возрастания протестного потенциала в Беларуси, в некоторых СМИ начала появляться информацию о большом скоплении принадлежащей ВС РФ техники на российско-белорусской границе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «такая техника находится на всей территории России». По словам же президента Беларуси А. Лукашенко, авторы сообщений о военной технике РФ в Беларуси перепутали российские и белорусские БТР, назвав эти заявления «открытым враньем».

Не прошло и месяца после этих заявлений, как 14 сентября был анонсирован старт российско-белорусских учений «Славянское братство — 2020» на белорусском полигоне Брестский, в которых принимают участие подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Западного военного округа РФ (в/ч 07264, г. Псков).

Таким образом, под прикрытием учений официально переброшены около 300 военнослужащих и 70 единиц боевой и специальной техники этого военного формирования, которое принимало участие в агрессии против Грузии, операции захвата Крыма и боевых действиях на Донбассе.

Более того, Министерство обороны РФ анонсировало проведение на территории Беларуси еще одних учений с 12 по 16 октября, во время которых подразделения РФ, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана «отработают вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ».

Подобная легализация присутствия российских военных подразделений на территории Беларуси до середины октября свидетельствует о серьезных намерениях РФ принимать активное участие в «решении» белорусского вопроса в выгодном для России свете.