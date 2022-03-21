Россия: когда соратники становятся врагами

В конце августа этого года было совершено покушение на убийство российского политика и оппозиционера путинского режима Алексея Навального. Он был отравлен ядом из группы “Новичок”, что является прямым доказательством причастности Кремля.

Такой способ устранения политических конкурентов практикуется уже достаточное количество времени, чтобы понять – Путин ведет войну на два фронта. Внешние отношения России оставляют желать лучшего. Друзья Путина это диктаторы, тираны и геноцидники собственных народов. Внутри страны становится все больше оппозиционеров. И до недавнего времени соратники, становятся для Путина врагами.

Попытки вернуться на мировую арену как сверхдержава исчезают на глазах. Из-за таких действий Путин выглядит в глазах мировых правителей, как пережиток давно минувшей эпохи, где считалось нормальным убить ради процветания собственной семьи.

Россия, где только можно упоминает, что Китай является ее большим союзником и поддерживает абсолютно все действия совершенные Путиным как внутри страны, так и за ее пределами. Однако сам лидер КНР Си Цзиньпин осуждает вторжение России в Украину, вмешательство в выборы разных стран. Также, китайские спецслужбы в открытую совершают хакерские атаки и воруют научные исследования у России, а взамен Путин дает китайским предпринимателям беспроцентные кредиты на вырубку сибирских лесов и дарит им гектары земли в Хабаровске.

По всей видимости, Путин очень переоценивает свои возможности и совершает большую ошибку продолжая ужесточать способ правления, доводя его до летальных мер. Одержимый идеей вернуть страны бывшего соцлагеря под свой контроль, он не хочет продумывать пути решения внутренних проблем, а просто давит на горло тем, кто несогласен с его политикой.

Уже сегодня Европейский союз поднимает вопрос о полном прекращении строительства Северного потока-2, такого важного для ряда европейских стран. Западные державы изо всех сил стараются донести до лидера России, что пора остановиться, что в современном мире подобная политика неуместна, такое поведение не способствует вступлению в мировую элиту.

Но, по всей видимости, для Путина это пустой звук и он считает, что все санкции, введенные против России, это всего лишь попытки навредить и уничтожить страну. От “царя” можно ожидать все что угодно. Все идет к тому, что вскоре могут быть попытки совершение покушения на лидеров других стран, как способ отомстить и показать свою силу. Однако, как все понимают, это приведет лишь к более серьезным последствиям, которые не закончатся для нашей планеты ничем хорошим.