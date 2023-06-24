Россия использует теракты для давления на Украину и Запад

19:46 23 июня Киев, Украина

«Из-за невозможности противопоставить военную силу на поле боя украинским защитникам агрессора ищет рычаги давления, применяя тактику террора. Взрыв на Каховской ГЭС, а теперь и подрыв на амикопровода, а также минирование аммиачный завод «Титан» в Крыму должны, по мнению Кремля, сподвигнуть Запад оказать давление на Киев и склонить Украину к уступкам в переговорах», - уверены политологи.

Преобладание свидетельств убедительно говорит о том, что именно Россия виновата в подрыве амиакопровода Тольятти-Одесса. Это было сделано для того, чтобы оказать дополнительное давление на Запад, чтобы заставить Киев уступить требованиям Путина по гораздо более широкому кругу вопросов - точно так же, как это делалось во время переговоров о зерновой сделке.

Аммиак не проходил по трубопроводу с тех пор, как в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение в Украину, и, учитывая, что Кремль настаивал на том, что поток должен возобновиться, если экспорт украинского зерна продолжится, Россия получила все, что могла, взорвав трубопровод, чтобы использовать его, как рычаг давления. Пока что, задумка агрессора потерпела неудачу. Однако российские власти и пропагандисты наверняка продолжат продвигать версию и требования Путина в надежде настроить западное общественное мнение против Украины.

Естественно, больше внимания неизменно привлекают нефте- и газопроводы, но аммиакопровод Тольятти-Одесса также важен для Кремля. Трубопровод проходит от российского города Тольятти до Одессы и двух других украинских черноморских портов. До того, как Путин ввел войска в Украину, он ежегодно приносил в бюджет агрессора 2,4 млрд долларов.

Но после началась вторжения, Киев приостановил работу трубопровода, и с тех пор аммиак по нему не транспортировался. Оккупанты пытались компенсировать это, развивая портовые сооружения в Новороссийске, но план был неудачным из-за береговой линии и невозможности экспортировать аммиак через страны Балтии - шаг, который эффективно заблокировали западные санкции. За последний год российское правительство стремилось увязать другие вопросы, которые волнуют Запад и Украину, чтобы вновь открыть трубопровод. Самая важная из этих связей связана с зерновой сделкой.

Россия, Турция, Украина и ООН подписали первоначальные зерновые соглашения 22 июля 2022 года. 18 марта они были продлены на 60 дней, по данным Кремля, и на 120 дней, по данным Украины. Этот последний крайний срок наступит в середине июля. По мере приближения этой даты агрессор занимает все более жесткую позицию, указывая на то, что подрыв трубопровода отражает российскую политику, и не несет никакой выгоды Украине. Например, за пять дней до теракта оккупанты заблокировали отправку украинского зерна из южных портов. А незадолго до этого Кремль дал понять, что дальнейшего продления зерновой сделки не будет без прокачки на аммиакопроводе.

Обсуждая зерновую сделку, Кремль настаивал на уступках по различным вопросам, не связанным напрямую с транзитом зерна, в том числе по открытию аммиакопровода Тольятти-Одесса. Также агрессора выступил с резкой критикой на западные правительства за то, что они не оказали давления на Украину в этом вопросе. Киев, со своей стороны, стремился сделать зерновую сделку самостоятельной, хотя в ответ на требования России украинское правительство предложило осенью прошлого года пойти на уступки по трубопроводу, если агрессора согласится на обмен военнопленных по схеме «все на всех».

Взрывы на трубопроводе аммиака произошли всего за несколько дней до последнего раунда переговоров о зерновой сделке в Женеве. Переговоры не увенчались успехом: представитель Кремля, заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия не будет продлевать зерновое соглашение, если Киев не откроет вновь аммиакопровод и не обеспечит его безопасность. Вершинин раскритиковал ООН и Запад за то, что они не оказали давления на Киев, чтобы тот открыл трубопровод. Он также заявил, что “Россия будет действовать строго в соответствии со своими национальными интересами, независимо от последствий для других”. Пропагандисты предположили, что то, что, по мнению Кремля, Киев сделал с трубопроводом, оставляет мало возможностей для прогресса в переговорах.

На Западе явно поняли это, но никто и не подумал принять российские требования и, тем более, начать давить на Киев. Британское министерство обороны, например, прямо заявило, что “Россия, вероятно, саботирует зерновую сделку, чтобы заставить вновь открыть амиакопровод” - формулировка, которая предполагает, что Лондон, как и другие западные столицы, не поддастся очередной попытке российского шантажа.

В этой ситуации Кремль делает то же самое, что делал и в прошлом: скармливает западным СМИ истории, которые могут побудить некоторых на Западе принять ее позицию и оказать давление на свои правительства. Однако в нынешних условиях такие усилия могут иметь неприятные последствия для агрессора и просто привлечь повышенное внимание к действиям террористов в Украине.

Что особенно беспокоит сейчас, так это то, что оккупанты могут атаковать портовые сооружения в Одессе на южном конце аммиакопровода - не только для того, чтобы подорвать способность Киева экспортировать зерно, но и для того, чтобы попытаться показать Украине и Западу, что у Кремля есть, чем ответить в вопросах о продлении зерновой сделки.