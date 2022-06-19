Россия использует русофобию в своих интересах, считают эксперты

10:29 19 июня Киев, Украина





Официально, понятие “русофобия” означает предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к русскому народу, России, русскому языку, русским.

По сути, его можно сравнить с антисемитизмом. В тоже время, пропагандисты применяют его абсолютно ко всем событиям, где затрагивается слово “русский” в неприемлемом для них контексте. Пропагандисты при каждом удобном случае используют понятие “русофобия”, чтобы обвинять людей и целые государства в нетерпимости к России. При этом, русофобию развивают и поддерживают сами же россияне во главе с президентом страны Путиным.Официально, понятие “русофобия” означает предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к русскому народу, России, русскому языку, русским.По сути, его можно сравнить с антисемитизмом. В тоже время, пропагандисты применяют его абсолютно ко всем событиям, где затрагивается слово “русский” в неприемлемом для них контексте.



Не удивительно, что после полномасштабного вторжения в Украину, в Кремле заговорили об общемировой русофобии. «Введение санкций, уход международных компаний с российского рынка, осуждение агрессии Кремля против Украины, культура отмены, все это для пропагандистов стало “беспричинной массовой русофобией”.





Понятие “русофобия” начало активно использоваться после 2014 года, несмотря на то, что впервые упоминалось еще в XIX веке. Именно с началом войны в Украине и аннексии Крыма, слово стало универсальным поводом для оправдания агрессии или обвинения государств.

При этом, если сравнивать антисемитизм и русофобию, то становится понятно, что эти понятия кардинально отличаются друг от друга. В первом случае, речь идет о нетерпимости к иудеям. Во втором – причиной является агрессивная политика Кремля в отношении других государств. Но причина, как известно, есть и она простая – война. Никем не спровоцированное полномасштабное вторжение привело к тому, что “русофобом” можно назвать каждого цивилизованного человека на Земле. Благодаря современным технологиям, мир без труда может видеть, что происходит в Украине на самом деле и кто является агрессором. Поэтому, как бы не старались пропагандисты и политики РФ, у них не получится переубедить мировое сообщество в своей правоте. Их работа направлена на внутреннюю аудиторию, которая и должна поверить в то, что “Россию окружают враги-русофобы”, - сообщают отечественные политологи Понятие “русофобия” начало активно использоваться после 2014 года, несмотря на то, что впервые упоминалось еще в XIX веке. Именно с началом войны в Украине и аннексии Крыма, слово стало универсальным поводом для оправдания агрессии или обвинения государств.При этом, если сравнивать антисемитизм и русофобию, то становится понятно, что эти понятия кардинально отличаются друг от друга. В первом случае, речь идет о нетерпимости к иудеям. Во втором – причиной является агрессивная политика Кремля в отношении других государств.



«Путин лично спровоцировал массовую русофобию по всему миру, начав войну против Украины. Теперь каждый, кто слышит слово “русский” начинает чувствовать неприязнь, ассоциируя его с кровавым диктатором и российскими солдатами, совершающими военные преступления на территории соседнего государства», - заявляют политологи.