Россия использует русофобию в своих интересах, считают эксперты

Пропагандисты при каждом удобном случае используют понятие “русофобия”, чтобы обвинять людей и целые государства в нетерпимости к России. При этом, русофобию развивают и поддерживают сами же россияне во главе с президентом страны Путиным.
Официально, понятие “русофобия” означает предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к русскому народу, России, русскому языку, русским.
По сути, его можно сравнить с антисемитизмом. В тоже время, пропагандисты применяют его абсолютно ко всем событиям, где затрагивается слово “русский” в неприемлемом для них контексте.
Официально, понятие “русофобия” означает предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к русскому народу, России, русскому языку, русским.
По сути, его можно сравнить с антисемитизмом. В тоже время, пропагандисты применяют его абсолютно ко всем событиям, где затрагивается слово “русский” в неприемлемом для них контексте.
Не удивительно, что после полномасштабного вторжения в Украину, в Кремле заговорили об общемировой русофобии. «Введение санкций, уход международных компаний с российского рынка, осуждение агрессии Кремля против Украины, культура отмены, все это для пропагандистов стало “беспричинной массовой русофобией”.
Но причина, как известно, есть и она простая – война. Никем не спровоцированное полномасштабное вторжение привело к тому, что “русофобом” можно назвать каждого цивилизованного человека на Земле. Благодаря современным технологиям, мир без труда может видеть, что происходит в Украине на самом деле и кто является агрессором. Поэтому, как бы не старались пропагандисты и политики РФ, у них не получится переубедить мировое сообщество в своей правоте. Их работа направлена на внутреннюю аудиторию, которая и должна поверить в то, что “Россию окружают враги-русофобы”, - сообщают отечественные политологи.
Понятие “русофобия” начало активно использоваться после 2014 года, несмотря на то, что впервые упоминалось еще в XIX веке. Именно с началом войны в Украине и аннексии Крыма, слово стало универсальным поводом для оправдания агрессии или обвинения государств.
При этом, если сравнивать антисемитизм и русофобию, то становится понятно, что эти понятия кардинально отличаются друг от друга. В первом случае, речь идет о нетерпимости к иудеям. Во втором – причиной является агрессивная политика Кремля в отношении других государств.
Понятие “русофобия” начало активно использоваться после 2014 года, несмотря на то, что впервые упоминалось еще в XIX веке. Именно с началом войны в Украине и аннексии Крыма, слово стало универсальным поводом для оправдания агрессии или обвинения государств.
При этом, если сравнивать антисемитизм и русофобию, то становится понятно, что эти понятия кардинально отличаются друг от друга. В первом случае, речь идет о нетерпимости к иудеям. Во втором – причиной является агрессивная политика Кремля в отношении других государств.
«Путин лично спровоцировал массовую русофобию по всему миру, начав войну против Украины. Теперь каждый, кто слышит слово “русский” начинает чувствовать неприязнь, ассоциируя его с кровавым диктатором и российскими солдатами, совершающими военные преступления на территории соседнего государства», - заявляют политологи.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии