Россия и Белоруссия оказывают давление на Европу военными “учениями”

Создание миграционного кризиса на польско-белорусской границе не единственный ход Кремля, который направлен на дестабилизацию ЕС. Военные “учения” недалеко от Литвы и Польши создают еще более напряженную обстановку на границе Европейского союза.
12 ноября сводная батальонная тактическая группа в составе Сил специальных операций ВС Республики Беларусь и воздушно-десантных войск ВС РФ совершила десантную высадку в районе Гожского полигона. Для перевозки войск во время учений использовались самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. Гожский полигон находится всего в 5 км от границы с Литвой и в 30 км от границы с Польшей.
12 ноября сводная батальонная тактическая группа в составе Сил специальных операций ВС Республики Беларусь и воздушно-десантных войск ВС РФ совершила десантную высадку в районе Гожского полигона. Для перевозки войск во время учений использовались самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. Гожский полигон находится всего в 5 км от границы с Литвой и в 30 км от границы с Польшей.
С начала ноября, на фоне гибридной спецоперации по доставке нелегальных мигрантов к польской границе со стороны Белоруссии, Россия создает беспрецедентную военную эскалацию на восточных границах ЕС: 10 ноября два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3, способных нести ядерное оружие, в качестве демонстрации силы совершили патрульные полеты вдоль западных границ Белоруссии; 11 ноября два российских стратегических ракетных комплекса Ту-160 испытали имитацию бомбардировки на белорусском аэродроме Ружанский, примерно в 60 км от границы с Польшей; 12 ноября в 5 км от литовской границы была произведена воздушная высадка десантных войск.
Вероятно, Россия решила, что на фоне завершения строительства «Северного потока-2» и энергетического кризиса в Европе она может без проблем усилить давление на страны ЕС, создавая дополнительные проблемы для Запада. Увеличение военного присутствия России у границ стран НАТО - это дополнительный уровень психологического давления. Россия также может создать серию гибридных военных провокаций для дальнейшего тестирования возможностей коллективной безопасности НАТО. В то же время завершение формирования новой российской дивизии у литовской границы в Калининградской области, где расположены основные ударные силы 18-й мотострелковой дивизии, свидетельствует о том, что Кремль не отказался от планов создания буферной зоны возле Сувалкского перешейка.
Судя по всему, Россия стремится создать ситуацию, при которой можно будет ввести собственные “миротворческие силы”, которые будут размещены в Сувалкском коридоре. Основная задача Европейского союза не отвечать на провокации России и Белоруссии, ведь достаточно будет единственного выстрела, чтобы агрессоры позволили себе дерзнуть атаковать ЕС.
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