Россия и Белоруссия оказывают давление на Европу военными “учениями”

22:14 27 Ноябрь Киев, Украина

Создание миграционного кризиса на польско-белорусской границе не единственный ход Кремля, который направлен на “ учения ” недалеко от Литвы и Польши создают еще более напряженную обстановку на границе Европейского союза.



12 ноября сводная батальонная тактическая группа в составе Сил специальных операций ВС Республики Беларусь и воздушно-десантных войск ВС РФ совершила десантную высадку в районе Гожского полигона. Для перевозки войск во время учений использовались самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. Гожский полигон находится всего в 5 км от границы с Литвой и в 30 км от границы с Польшей. польско-белорусской границе не единственныйнаправлен на дестабилизацию ЕС. Военныеучениянедалеко от Литвы и Польши создаютболееобстановку на границе Европейского союза.12 ноября сводная батальонная тактическая группа в составе Сил специальных операций ВС Республики Беларусь и воздушно-десантных войск ВС РФ совершила десантную высадку в районе Гожского полигона. Для перевозки войск во время учений использовалисьИл-76 российской военно-транспортной авиации, а такжеВВС и войск ПВО Белоруссии. Гожский полигон находится всего в 5 км от границы с Литвой и в 30 км от границы с Польшей.

С начала ноября, на фоне гибридной спецоперации по доставке нелегальных мигрантов к польской границе со стороны Белоруссии, создает беспрецедентную военную эскалацию на восточных границах ЕС: 10 ноября два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3, способных нести ядерное оружие, в качестве демонстрации силы совершили патрульные полеты вдоль западных границ Белоруссии; 11 ноября два российских стратегических ракетных комплекса Ту-160 испытали имитацию бомбардировки на белорусском аэродроме Ружанский, примерно в 60 км от границы с Польшей; 12 ноября в 5 км от литовской границы была произведена воздушная высадка десантных войск. начала ноября, на фоне гибридной спецоперации по доставке нелегальных мигрантов к польской границе со стороны Белоруссии, Россия беспрецедентную военную эскалацию на восточных границах ЕС: 10 ноября два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3, способных нести ядерное оружие, в качестве демонстрации силы совершили патрульныевдоль западных границ Белоруссии; 11 ноября два российских стратегических ракетных комплекса Ту-160 испытали имитацию бомбардировки на белорусском аэродроме Ружанский, примерно в 60 км от границы с Польшей; 12 ноября в 5 км от литовской границы была произведена воздушная высадка десантных войск.

Вероятно, Россия решила, что на фоне завершения строительства «Северного потока-2» и энергетического кризиса в Европе она может без проблем усилить давление на страны ЕС, создавая дополнительные проблемы для Запада. Увеличение военного присутствия России у границ стран НАТО - это дополнительный уровень психологического давления. Россия также может создать серию гибридных военных провокаций для дальнейшего тестирования возможностей коллективной безопасности НАТО . В то же время завершение формирования новой российской дивизии у литовской границы в Калининградской области, где расположены основные ударные силы 18-й мотострелковой дивизии, свидетельствует о том, что Кремль не отказался от планов создания буферной зоны возле Сувалкского перешейка.