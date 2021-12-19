Россия готовится принять в свой состав новый регион – Белоруссию

23:59 07 Декабрь Киев, Украина

4 ноября, Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации договора о создании союзного государства и утвердили 28 союзных программ. На деле это означает практическую передачу прав владения республикой Беларусь под контроль Кремля.

Само название - “союзное государство” - подразумевает под собой создание единой страны. В названии не указано, множественное число, что было бы логично, если бы президенты договорились о более тесном сотрудничестве по примеру Европейского союза. Напротив, с 2000 года инициатива об интеграции исходила исключительно от России, при этом, Беларусь, со своим бессменным лидером, все время находила причины отказаться от российского предложения. Более того, сам Лукашенко еще в 2020 году утверждал, что интеграции с Россией быть не может, так как это повлечет за собой потерю независимости Белоруссии.

Теперь, Александр Григорьевич изменил свою точку зрения и готов “отдать” страну в распоряжение Кремля. Несомненно, 2021 год внес свои коррективы на внешнеполитические связи Лукашенко, которые теперь возможны, только с Россией и ее союзниками.

Среди 28 союзных программ предусмотрена интеграция валютных систем двух стран, создание общего платежного пространства и на новых принципах налогообложения, одобрена концепция миграционной политики союзного государства и принята обновленная военная доктрина. Вероятно, это только начало, тем не менее уже ясно, что основные секторы управления государства перейдут под контроль России.

Кроме прочего, Лукашенко еще предложил создать общий медиахолдинг. Логично, ведь пропаганда двух стран является неотъемлемой частью зомбирования электората, а совместный телеканал, предположим, “Белороссийский” или “Первый объединенный” позволил бы рассказывать о “бесконечной пользе объединения двух стран”.

Вряд ли у кого-то может возникнуть вопрос, почему именно Россия поглотит Белоруссию, а не наоборот. Ведь Путин является главным кредитором Лукашенко, крупные компании, в том числе государственные, находятся под контролем российских акционеров, да и по степени влияния Путин находится гораздо выше Лукашенко. О равенстве двух стран после интеграции также не может быть речи все по тем же причинам.



Впрочем, процесс интеграции был предопределен уже давно. Российские пропагандисты в последние годы открыто упрекали бацька в сумасшествии, намекая на его отказ от присоединения. Да и “госдолг” Белоруссии, который, вероятно, лично принадлежит Александру Григорьевичу - зашкаливает. Путин давно “купил” РБ, даже с учетом инфляции. Поэтому в ближайшие годы можно будет наблюдать историческое событие по купле/продаже целого государства.