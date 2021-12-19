Россия готовится к эскалации конфликта в Украине

18:17 31 Март Киев, Украина

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, Руслан Хомчак рассказал о ситуации на границе с Российской Федерацией. Стало известно, что Кремль стягивает войска к границе с Украиной. Это регулярные действующие вооруженные силы РФ, которые создают угрозу безопасности и целостности Украины. Военные группирования расположены в Брянской, Ростовской, Воронежской, а также на временно оккупированной территории Крым.

“По состоянию на 30 марта этого года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находится 28 батальонных тактических групп противника”, - сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, Руслан Хомчак.

По словам Хомчака, Россия стягивает дополнительные военные силы. Объяснение этому – военные учения «Запад 2021». Украинское командование ожидает прибытия дополнительных 25 батальонов, которые примкнут уже к имеющимся силам на границе.

Тоже касается и оккупированного Крыма. Там уже были замечены перемещения войск через керченский мост. За время аннексии, Россия увеличила военное присутствие на полуострове до 32,7 тысяч военных.

По данным ВСУ, в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных Кремлю, расположено 14 боевых бригад, полков и подразделений, которые действуют при поддержке регулярных войск России. Всего насчитывается 28 тысяч человек.

В связи с усилением присутствия российских войск, в Верховной раде было выдвинуто предложение о мобилизации военных запаса без объявления мобилизации. По словам экспертов, Зеленский вскоре должен подписать указ.