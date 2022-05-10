Россия готовит 5 судебных исков против Украины

18:02 06 августа Киев, Украина

В который раз Россия вместо поиска решения водного кризиса в оккупированном Крыму, приняла решение продолжить обвинять Украину в нехватке воды на полуострове. Администрация полуострова, последовав примеру коллег из Кремля, подготовила в общей сложности 5 исков в суд.

Как ранее сообщал Владимир Константинов, председатель российского парламента Крыма, перед тем, как обращаться в международные инстанции, иски против Украины будут направлены в российские суды.

Это сейчас и будет происходить. Подконтрольное Кремлю правительство Крыма, уже обратилось в ФСБ и российский Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против 12 украинцев, обвинив их в блокаде полуострова, в том числе и водной.

Ефим Фикс, первый вице-спикер крымского парламента, заявил, что он с коллегами готовит иски непосредственно против всей страны. “В судебные органы будем подавать (иски) по мере готовности. Сначала по водной блокаде. Цифру уже назвали, это порядка 1,4 трлн рублей”, - сказал Фикс. Под судебными органами он подразумевает российские “суды”.

Россия создает так много шума вокруг водного кризиса и так мало делает в реальности. Все и так понимают, что дальше российских судов эти иски не уйдут по одной простой причине – Крым аннексирован и о легитимности таких процессов не может быть и речи. Однако в преддверье сентябрьских выборов такой фарс необходим.

Как бы то ни было, вдобавок к нехватке воды начали появляться инфекционные заболевания. Как, например, в Феодосии ротавирусная инфекция.

Со своей стороны, Украина разработала «Крымскую платформу», которая должна помочь в деокупации Автономной республики. К ней уже примкнуло 32 страны, а первый саммит должен состояться 23 августа 2021 года.

В отличие от российских исков платформа признана в международном сообществе и в ходе ее действия будут применяться реальные санкции и ограничения, в том числе и секторальные. Вероятно, за клевету в виде пропаганды с подачей исков Кремля в ЕСПЧ, а также обвинений Украины в блокаде полуострова их подопечными в Крыму, в ходе проведения «Крымской платформы» могут быть разработаны и введены отдельные ограничения относительно лиц, придумавших эту нелепость.