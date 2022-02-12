Россия формирует список недружественных стран

21:16 25 Май Киев, Украина

13 мая, Россия официально объявила «нежелательными странами» Чехию и США.

“Список недружественных стран” возник после выступления Путина на Федеральном собрании. По его словам, “Табаки и Шерханы” слишком много начали себе позволять, и президент РФ решил показать всю “мощь” и непоколебимость России, создав некий список, в который должны были войти, по меньшей мере, 10 стран. А по желанию некоторых российских общественных деятелей, в список должны попасть все страны, кто официально протестует против строительства проекта «Северный поток-2», тех, кто голосует против российских резолюций и не признает аннексию Крыма. Также, по словам тех же “деятелей”, в список нежелательных стран необходимо внести всех членов НАТО и почти все страны ЕС.

Несмотря на столь громкие заявления, Путин официально подписал документ, подтверждающий статус нежелательных стран для РФ, в котором указаны лишь США и Чехия.

Тем не менее, статус «нежелательной страны» должен говорить о невозможности обладателя этого “титула” нанимать российских сотрудников в свои дипломатические представительства в России. Однако и в этом моменте Путин решил “не сдержать” свое слово. Если США, все же, не имеют права нанимать сотрудников, то Чехия может это делать, пусть и в ограниченном количестве, а именно, не больше 19 человек.

Естественно, что США не могли промолчать и еще 30 апреля пообещали ввести запрет на выдачу туристических и деловых виз для россиян, начиная с 12 мая.

А уже 14 мая, стало известно, что Россия решила приостановить запрет на наем иностранных граждан в посольства Чехии и США в Москве. На какой именно срок действует приостановка не известно. Но решение, на первый взгляд, выглядит, мягко говоря, странно.

Больше всего удивляет политика Путина в отношении других стран. Если ситуация с американцами более-менее понятна – извечная борьба идеологий двух противоборствующих лагерей, то вот ограничений с Чехией можно было бы избежать, ведь они вредят в первую очередь России. Совершив акт террора используя тайных агентов ГРУ, Москва “обиделась”, на то, что Чехия не промолчала, узнав о виновниках, обвинила Россию в произошедшем и выслала несколько российских дипломатов из своей страны. За это, одну из более-менее лояльных к Кремлю стран Европы, Путин решил наградить статусом «недружественной страны», тем самым, ухудшив отношения с еще одним государством, вместо того, чтобы их хоть как-то реанимировать.