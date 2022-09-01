Россия фактически признала, что начала проигрывать войну: мнение экспертов

20 июля глава МИД РФ заявил, что “у России появились новые цели в Украине”, и теперь она планирует “кроме Донецкой и Луганской областей, захватить Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области”. Основными причинами таких “угроз” Лавров назвал передачу западного вооружения Украине. «Таким образом, Россия, фактически признала, что начала проигрывать войну», - заявили аналитики.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью, что президент Владимир Зеленский отдал приказ “освободить оккупированные территорий на юге Украины”. Одним из потенциальных районов, где ВСУ может начать полномасштабное контрнаступление, является Херсонская область. Определенный прогресс уже достигнут, например, освобождение нескольких деревень вблизи города Херсона и разрушение Антоновского моста 26 июля.

Несмотря на официальные заявления российской стороны об “успешном противодействии ПВО”, комплексы «HIMARS» успешно поразили несколько участков моста, сделав его непроходимым для тяжелой военной техники. Перед этим, 23 июня, ВСУ уничтожили еще один мост в Херсонской области - Дарьевский, что значительно затрудняло переброску российских военных сил в регион. Разрушение моста сделало российские силы гораздо более зависимыми от узкого моста у Новой Каховки.

15 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну прибыла первая РСЗО «М270». По словам Резникова, «M270» “могут составить хорошую компанию «HIMARS»”. Александр Мотузяник, пресс-секретарь Минобороны Украины, добавил, что ВСУ за несколько недель с помощью «HIMARS» “уничтожили более 30 российских объектов тылового обеспечения”. При этом он подчеркнул, что, несмотря на недавние успешные атаки, ВСУ по-прежнему нуждаются в большем количестве западных РСЗО. Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии, выразил аналогичную мысль в Твиттере: “Чтобы остановить войну, нужно больше «HIMARS» и других современных систем вооружения”.

Системы «HIMARS» изменили правила игры благодаря своей высокой точности, дальности, мобильности и скорости перезарядки. Уничтожая ключевые командные пункты, объекты тылового обеспечения и ПВО, ракетный комплекс практически полностью защищен от средств противодействия. Это делает их первоочередной целью для российских сил. Таким образом, 18 июля министр обороны РФ Шойгу приказал сосредоточиться на уничтожении «HIMARS» в Украине. Позже Кремль даже заявил, что “четыре «HIMARS» уже уничтожены”. Эти утверждения были опровергнуты генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов США. Милли возразил, что на самом деле на момент выступления Россия еще не уничтожила ни одной американской РСЗО, находящихся в настоящее время в Украине. Между тем, по данным украинской разведки, в Украину были переброшены группы российского спецназа, которые сосредоточили свое внимание именно на охоте за «HIMARS».

Тем не менее, по словам Джастина Крампа, военного эксперта и главы стратегической консалтинговой фирмы «Sibylline», несмотря на успешное применение «HIMARS», они не являются “волшебной таблеткой”, которая сама по себе переломит ход войны. Эту точку зрения разделяет Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований при президенте Украины. 28 июля Белесков написал, что боеприпасы для «HIMARS», используемые на данный момент ВСУ (дальность стрельбы до 85 км) недостаточно для поражения всех российских военных объектов, расположенных на временно оккупированных украинских территориях. Для этого, необходимы «ATACMS» (армейские тактические ракетные комплексы) для освобождения южного региона. По его мнению, отправка «ATACMS» в Украину не сопряжена с риском эскалации со стороны Кремля, о чем уже свидетельствует использование ВСУ собственных баллистических ракет малой дальности «Точка-У» с дальностью полета 120 км.

Кроме того, господство в воздухе остается критической проблемой. Начав контрнаступление, Украине сначала нужно уничтожить как можно больше российских систем ПВО. С другой стороны, Киеву необходимо защищать свои силы от возможных ударов российской авиации. Для этого требуется мощная и многоуровневая система противовоздушной обороны. По словам Зеленского, украинские представители “ни на день не прекращали работу, чтобы получить эффективную систему ПВО”. Киеву нужны передовые системы противовоздушной обороны, такие как «IRIS-T», которые Германия обещает предоставить до конца 2022 года. Первые зенитные самоходно-артиллерийские установки «Gepard» недавно прибыли в Украину, что также должно дать преимущество украинской армии. По правде говоря, противовоздушная оборона имеет решающее значение не только для будущих контрнаступлений, но и для защиты гражданского населения, поскольку 70% российских авиаударов приходится на гражданские объекты.

В Кремле понимают, что российская армия не сможет совладать с ВСУ, которые получат все, что им необходимо, поэтому усилили информационную кампанию, направленную на подрыв поставок западного вооружения.

«Как всегда, агрессор действует в стиле террористов, симулируя угрозы эскалации. В этой дезинформационной деятельности участвуют несколько политиков, “экспертов”, представителей СМИ и организаций из разных регионов. Они специально продвигают публикации и “аналитические материалы”, в которых утверждается, что “поставки вооружения Украине будут представлять серьезную опасность для всей Европы”.

Действительно, успех будущих украинских контрнаступлений во многом зависит не только от профессионализма украинских солдат и скорости поставок нового оружия, но и от способности украинских дипломатов более подробно объяснить западным лидерам важность новой и постоянной военной поддержки. Тем не менее, лишь малая часть западного вооружения изменила правила войны и чем больше его будет становиться в Украине, тем скорее наступит переломный момент в войне в пользу Киева», - заявили эксперты.