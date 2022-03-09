Россия догадывается о реальном положении дел в Украине

10:17 09 Март Киев, Украина

В России активно распространяется информация о том, что война против Украины стала провальной. Кроме обычных россиян, которые уже сейчас испытывают трудности из-за масштабных санкций, высшее руководство Кремля это также начало понимать, о чем свидетельствует паника рашистских пропагандистов.

Одним из главных “рупоров” рашистов является Владимир Соловьев. В своей программе он пообщался с политическим деятелем страны агрессора Яковом Кедми. Часть их беседы была вырезана для финальной версии передачи, однако в сети все же появились кадры, где они, буквально испытывают шок от происходящего, а Соловьев не находит слов, чтобы прокомментировать ситуацию.

Кедми отметил, что за две недели войны, рашисты не заняли ни одного города. В Украине ни в одном населенном пункте не сменилась власть. Этого не произошло даже в тех городах, которые оккупанты оставили за своей спиной. Он также отмечает, что в местах, где побывали рашисты, не только не ослабла позиция украинской власти и населения, но и наоборот, местные жители сплотились еще сильнее. Люди выходят на митинги, устраивают партизанские налеты и всячески отвергают “русский мир”.

Очевидно, что в словах Кедми слышится упрек, к руководству Кремля, когда он говорит: “Зачем нужно было развязывать эту военную операцию, если мы не были к ней готовы? Если мы не были готовы захватывать города”.

Другой российский военный эксперт отметил, что штурм каких-либо городов Украины, а также городов любой другой страны – невозможен. Дело в том, что согласно военной доктрине агрессора, была создана армия, с целью обороны южных границ РФ от террористов. Ключевым является то, что военные силы создавались и тренировались исключительно для обороны, а не наступления. А если учесть, что для штурма городов необходимы силы в 10-15 раз превосходящие численностью силы обороны, то атака на город равносильна самоубийству. Выходит, что все их действия, вся война под лживыми лозунгами это терроризм и геноцид по отношению к украинскому народу.

По всей видимости, расчет Кремля был на то, что в случае атаки рашистов, украинцы будут приветствовать их, как “освободителей”. Это наводит на мысли, что: а) “бункерный” был дезинформирован своими же кадрами, которые долгое время подготавливали почву для вторжения; б) статус “освободителя”, присвоен самому себе.

Украинское национальное сопротивление оккупантам, которое возникло в каждом городе, не позволило бы захватить Украину, даже при неимении профессиональной армии и других силовых структур, которые стоят на защите государства. Самым главным препятствием на пути вторжения стало именно нежелание украинцев принимать “русский мир”. Видимо, до рашистов только сейчас, спустя две недели, начало доходить, что война для них проиграна и теперь они ищут путь, как выйти из сложившейся ситуации, не потеряв лицо. К сожалению, о том, что такая задача также не реализуема, они еще не поняли, поэтому и дальше продолжают свой террор.