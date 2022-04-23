21:18 23 июля Киев, Украина

Известно, что АРК (Автономная Республика Крым) необходима Путину для доступа к Черноморскому флоту. Местные жители, а также их благосостояние остаются на втором, если не на третьем месте. То, как оккупационная администрация Крыма справляется со своими обязанностями, показывает, что вскоре полуостров может превратиться в непригодный для жизни, но удобный для военных действий полигон.

Аварийное состояние симферопольского водопровода говорит о незаинтересованности назначенного Кремлем Аксенова в направлении бюджетных средств по назначению. В то же время глава России, неоднократно ставивший ударение на решении водной проблемы Крыма и выделявший на ее решение крупные дотации, не меняет, так называемого, главу полуострова. Это значит, что его вполне устраивает такое положение дел, что в очередной раз доказывает - Путину необходима одна большая военная база на полуострове, а не “всероссийская здравница” или “курорт”.

“Старание” оккупационного правительства Крыма привели к тому, что население видит бурую воду, которая течет из кранов в Симферополе и некоторых других городах.

Логичным будет тот факт, что такая вода непригодна для питья. Тем не менее, она непригодна и для купания, стирки, мойки посуды и так далее. И дело тут вовсе не в цвете. В какой-то момент, спустя примерно год после выявления в Севастополе кишечной палочки, местные, так называемые, власти, решили предупреждать людей об опасных патогенах и химикатах, находящихся в воде. “Есть немыслимое количество ядовитых веществ, неощутимых на вкус, не имеющих запаха. И когда начинается их действие в организме, делать уже что-то поздно” – заявил химик, так называемого, «Крымского Федерального университета» Константин Работягов.

Такая ситуация произошла не только из-за аварийного трубопровода в городах, и конкретно в Симферополе, но и по причине пройденных ливней, которые принесли с собой, а также смыли с грунта опасные для жизни микроорганизмы и химикаты. Теперь даже отстоянная, отфильтрованная, а возможно и прошедшая термическую обработку вода, опасна для здоровья людей.

Если все же принять за неоспоримую истину, что для заполнения крымских водохранилищ в Кремле приняли решение использовать самолет, который вызывает дождь при помощи специальных реагентов, то вполне возможно, что именно эти химикаты стали одними из основных загрязнителей крымских грунтовых вод. Крымчане многое пережили, не раз отвоевывая свою землю как у сил природы, так и у людей, однако если так пойдет и дальше, то Путину все же удастся превратить полуостров в полигон пригодный лишь для военных действий и испытаний.