23:59 22 ноября Киев, Украина

Россия давно мечтала проложить морской путь через Северный Ледовитый океан. За счет глобального потепления, с каждым годом север РФ становился более приемлемым для круглогодичного судоходства. Но развязанная война, а затем объявленная мобилизация запустили процесс миграции россиян с Крайнего Севера и теперь, некоторые эксперты полагают, что даже США и Китай могут бросить вызов России за контроль над Северным морским путем.



Кремль обеспокоен тем, что в настоящее время не имеет в своем распоряжении ни одного из двух средств, которые ранее имел во времена СССР для поддержки населения на Крайнем Севере. Во-первых, у Путина нет того огромного количества заключенных. Во-вторых, он не имеет тех денег, которые советское правительство имело для субсидирования рабочих, что удержало и привлекло бы их в регион.

Российское правительство не опубликовало исчерпывающих данных о масштабах бегства россиян из Арктики, но появляется все больше свидетельств того, что оно является значительным и почти наверняка необратимым, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Ежегодно, население городов на Крайнем Севере РФ сокращается на 10%, а малые поселение и вовсе остаются брошенными сотнями. Молодые покидали те края и раньше, а после объявленной мобилизации эта тенденция укрепилась еще сильнее.



Одной из основных причин бегства россиян является крах экономической основы многих поселений в Арктике. Другая связанная с этим, но, возможно, даже более важная причина заключается в том, что в последние годы эти поселения становятся все более изолированными. Путин так и не смог связать эти населенные пункты с остальной частью страны автомобильными или железнодорожными путями. Более того, чтобы “сэкономить деньги” в соответствии с различными планами “оптимизации” Путина, было принято решение закрыть многие из небольших аэропортов в регионе и отменить план строительства автомагистралей и железных дорог, чтобы соединить эти места с остальной частью России.



Отсутствие транспортного сообщения укрепило желание россиян бежать с Крайнего Севера, особенно в политически чувствительных восточных частях российской Арктики, где Китай и США, как считается, наиболее активны. В результате, многие эксперты начали утверждать, что Кремль, не сумев остановить бегство россиян и сокращение численности населения, “ставит под угрозу не только экономическое развитие страны, но даже ее суверенитет и территориальную целостность”. К слову, на прошлой неделе вышла статья, в которой предлагалось, чтобы Вашингтон добивался возвращения острова Врангеля в северной части Чукотского моря, который сейчас находится под контролем России.

Но еще важнее то, что чиновники и эксперты на севере все чаще теряют уверенность в том, что Москва сделает все, чтобы решить их проблемы, и поэтому считают, что они должны действовать в одиночку. Мол, “у центра просто нет ни денег, ни желания развивать необходимую для Арктики инфраструктуру”, а населению приходится самим решать, какие поселения оставить, а какие сохранить.

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Если русское население в регионе исчезнет, деятельность внешних держав, таких как Китай и США, вероятно, приобретет все большее значение, как в экономическом, так и в политическом плане. В совокупности эти события почти наверняка будут означать, что чиновники и бизнес в регионе будут все чаще обращаться за помощью не только к себе, но и к Пекину, Брюсселю или даже Вашингтону, а не к федеральному центру РФ. Таким образом, у этих держав будет больше возможностей оказывать поддержку и наращивать влияние на Крайнем Севере России, тем самым создавая прецедент разрушения РФ изнутри.