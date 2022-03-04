Россия больше не может угрожать Европе «Северным потоком-2»

20:10 04 Март Киев, Украина

Газопровод, построенный для доставки газа из России в Германию, по-прежнему находится в нерабочем состоянии. Чтобы его запустить, необходима сертификация европейской комиссии. Его сертификация остановлена после вторжения России на территорию Украины.

После того как Россия объявила о завершении строительства газопровода «Северный поток-2» на дне Балтийского моря, мировое сообщество начало говорить об энергетической монополии РФ в Европе. Прокачка газа в обход газовой магистрали, проходящей по территории Украины, давала возможность России шантажировать Европу в угоду своих внешнеполитических интересов. Однако эйфория от предвкушения многомиллиардных поставок газа и лояльности ЕС растворилась.

Таким образом, «Северный поток-2» служит дополнительным рычагом давления на Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: “Примечательно, что газ по трубопроводу пока не течет. Это означает, что он является рычагом давления Германии, США и их союзников, а не России”.

В то же время, можно наблюдать, как лоббисты и некоторые политики Германии поддерживают запуск «Северного потока-2», аргументируя тем, что дополнительные поставки газа в ФРГ необходимы для осуществления перехода Европы на зеленую энергетику. При этом практически все они говорят о том, что мощности газопровода через Украину также необходимы для будущих свершений.