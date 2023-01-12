Россия больше не европейское государство

11:12 12 января Киев, Украина





В конце прошедшего года Путин, Шойгу и другие приближенные к Кремлю заговорили о том, что “Запад хочет разорвать Россию”. По их мнению, это является следствием того, что их страна является “государством, которое открыто бросает вызов однополярному миру под господством США”. Мировая изоляция агрессора свидетельствует о том, что Россию, по крайней мере, при путинском правлении, не хотят видеть в цивилизованном мире, уверены киевские политологи . Несмотря на то, что страны Азии, а также Африки и Латинской Америки не поддерживают начатую Путиным войну в Украине, Кремль стал вести активную кампанию по переориентации российского курса идентификации на Глобальный Юг.В конце прошедшего года Путин, Шойгу и другие приближенные к Кремлю заговорили о том, что “Запад хочет разорвать Россию”. По их мнению, это является следствием того, что их страна является “государством, которое открыто бросает вызов однополярному миру под господством США”.

«На фоне далеких заявлений Путина, можно пронаблюдать закономерность, как в начале нулевых он стремился налаживать взаимодействие с Западом и даже допускал возможность вступления РФ в НАТО. Постмедведевский период президентства (даже после аннексии Крыма и начала войны в Украине в 2014 году) показал лишь увеличение торговли с ЕС и другими странами Запада. Однако полномасштабное вторжение в Украину, “каким-то образом”, сменило настроения Путина, и он решил, что “Россия борется с гегемонией США в мире», - считают специалисты в области политологии.

По их мнению, единственной причиной, которая сменила вектор ориентации России на Глобальный Юг, стала всеобъемлющая изоляция агрессора на Западе. «Никакой гегемонии или, как выразился Путин, “однополярного мира” давно нет. Китай, Япония, ЮАР, Бразилия, Индия, если можно так выразиться, разрушили “однополярный мир”, если он вообще когда-то существовал», - пишут политологи.



За прошедший 2022 год Кремль неоднократно проводил переговоры с представителями племен Африки, Ираном, Кубой, КНДР, Талибами, которые захватили власть в Афганистане. Основным предметом разговора были просьбы продать оружие, купить российские углеводороды и поделиться новыми схемами обхода санкций.



«В тоже время, страны Глобального Юга не спешат принимать Россию в свой “клуб”. И причина кроется скорее не в санкциях, а в целесообразности партнерства. Единственное, чем Кремль может привлечь государства, не входящие в блок НАТО, это дешевыми углеводородами, цена на которые опустилась уже в два раза ниже, чем была до 24 февраля 2022 года. В тоже время Саудовская Аравия, которая поставляет нефть и газ в Китай, Индию, страны Африки и другие азиатские страны, не бездействовала и успела заключить долгосрочные контракты на продажу своих энергоресурсов с партнерами. Тем не менее, есть все основания полагать, что Пекин и Нью-Дели не воспользуются положением Кремля, превратив РФ в свой сырьевой придаток. До тех пор, пока путинскому режиму будет хватать резервов, чтобы обеспечивать добычу нефти и газа, продажу углеводородов со скидкой этим странам, Кремль покорно будет это делать, после чего, не исключено, что российские энергетические гиганты начнут продаваться “с молотка” евразийским “партнерам”, - считают украинские экономисты.. «В тоже время, страны Глобального Юга не спешат принимать Россию в свой “клуб”. И причина кроется скорее не в санкциях, а в целесообразности партнерства. Единственное, чем Кремль может привлечь государства, не входящие в блок НАТО, это дешевыми углеводородами, цена на которые опустилась уже в два раза ниже, чем была до 24 февраля 2022 года. В тоже время Саудовская Аравия, которая поставляет нефть и газ в Китай, Индию, страны Африки и другие азиатские страны, не бездействовала и успела заключить долгосрочные контракты на продажу своих энергоресурсов с партнерами. Тем не менее, есть все основания полагать, что Пекин и Нью-Дели не воспользуются положением Кремля, превратив РФ в свой сырьевой придаток. До тех пор, пока путинскому режиму будет хватать резервов, чтобы обеспечивать добычу нефти и газа, продажу углеводородов со скидкой этим странам, Кремль покорно будет это делать, после чего, не исключено, что российские энергетические гиганты начнут продаваться “с молотка” евразийским “партнерам”, - считают украинские экономисты..

Политтехнологи продолжают спорить одальнейшей судьбе России. «Ясно, что на сегодняшний день агрессор более не является частью европейского сообщества. Об этом, к слову, косвенно подтверждают и в самом Кремле, регулярно заявляя о том, что страны НАТО это “враги, желающие уничтожить Россию”. В тоже время, торговые отношения со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – созданное объединение из пяти государств, которые могут стать доминирующими экономиками мира), где место РФ уже находится под сомнением, рассматриваются участниками крайне осторожно. И, что самое главное, все мощности по поставкам российских энергоресурсов ориентированы на Запад, а их переориентация в противоположную сторону займет не одну тройку лет и десятки миллиардов долларов финансирования», - заявдяют аналитики.



По их мнению российский президент Владимир Путин нанес огромный ущерб Украине и разрушил собственную страну.» И теперь, скорее не Запад, а Китай с Индией хотят урвать от агонизирующей РФ самые лучшие куски», пишут политологи, комментируя сложившуюся в мире ситуацию.