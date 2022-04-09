Россия берет под контроль Интернет

Россия не оставляет попыток взять под контроль интернет-пространство на территории страны.
Перед парламентскими выборами в Думе приняли закон, который позволяет “удалять информацию на сайте, которая порочит имя и честь, а также является неправдивой по отношению к тому, о ком эта статья написана”. Действия выполняются после обращения в прокуратуру, при необходимых доказательствах.
Далее запрос передается в Роскомнадзор, который уже удаляет “неправомерный” контент или же блокирует целый сайт. На всю процедуру выделяется до 15 дней: 10 дней для разбирательства прокуратуры, 5 дней для работы Роскомнадзора.
Также примечательно и то, что из цепочки “правовой системы” убрали суд. То есть в прокуратуре будут решать доказана ли вина или нет, хватает предоставленных доказательств или нет.
Столь быстрая разработка и принятие закона, упрощенная схема разбирательства и исполнения наказания говорит о чрезвычайной заинтересованности власти. Так как несистемная оппозиция не допускается до выборов, то теоретически, Единой России никто не сможет составить конкуренцию. Тем не менее популярность правящей партии падает и этому способствует множество расследований независимых СМИ в интернете.
Без суда, процедура упрощается и ускоряется. Удаление “неправильной” информации может происходить за считаные часы, если не минуты, что не позволит ознакомиться с разоблачающим материалом и помешать работе пропагандистов в преддверье выборов.
В России найден способ, как “легально” победить инакомыслие в интернете.
В России найден способ, как “легально” победить инакомыслие в интернете.
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