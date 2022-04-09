Россия берет под контроль Интернет

17:13 11 июля Киев, Украина

Россия не оставляет попыток взять под контроль интернет -пространство на территории страны.

Перед парламентскими выборами в Думе приняли закон, который позволяет “ удалять информацию на сайте, которая порочит имя и честь, а также является неправдивой по отношению к тому, о ком эта статья написана ” . Действия выполняются после обращения в прокуратуру, при необходимых доказательствах.

Далее запрос передается в Роскомнадзор, который уже удаляет “ неправомерный ” контент или же блокирует целый сайт. На всю процедуру выделяется до 15 дней: 10 дней для разбирательства прокуратуры, 5 дней для работы Роскомнадзора.

Также примечательно и то, что из цепочки “ правовой системы ” убрали суд. То есть в прокуратуре будут решать доказана ли вина или нет, хватает предоставленных доказательств или нет.

Столь быстрая разработка и принятие закона, упрощенная схема разбирательства и исполнения наказания говорит о чрезвычайной заинтересованности власти. Так как несистемная оппозиция не допускается до выборов, то теоретически, Единой России никто не сможет составить конкуренцию. Тем не менее популярность правящей партии падает и этому способствует множество расследований независимых СМИ в интернете.