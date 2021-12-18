«Россия – угроза номер один»: мнение Великобритании

23:51 19 Март Киев, Украина

Великобритания уже не является членом ЕС, однако также склонна поддерживать мнение, что Россия является страной агрессором.

Как сообщает британское издание «The Times», анализируя новый политический курс Лондона, Россия считается “враждебным государством” и “угрозой номер один”. В документе, который должен представить Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, сказано, что Россия нарушает территориальные воды и воздушное пространство англичан, а также совершает “убийство диссидентов на британской земле”.

Закрытый источник в британском правительстве сообщил, что у них есть и другой противник – Китай. Однако если Китай является больше конкурентом в экономическом и интеллектуальном плане, то Россия действует на физическом уровне. В качестве примера источник назвал инцидент в Солсбери, где была отравлена семья Скрипалей.

Такого же мнения придерживается один из источников «The Times». “Россия - враждебное государство, Китай - глобальный вызов”, - сообщил в разговоре с журналистами собеседник.

Великобритания также акцентирует внимание на участившихся кибератаках со стороны России. В Англии заверяют, что смогут противостоять им, а в случае необходимости первыми наносить удар по Кремлю.



Также объединенное королевство рассматривает дальнейшее введение новых санкций против России. Об этом сообщила заместитель главы МИД Великобритании по делам Америки и Европы Венди Мортон.

Замглавы МИД подчеркнула, что Англия постоянно думает о новых санкциях против Кремля, однако сообщать какие именно санкции будут введены – нецелесообразно, ведь обнародование перечня санкций до их использования может убавить их эффект.

«Мы заморозим российские государственные активы везде, где у нас будут доказательства того, что они могут быть использованы для создания угрозы жизни или имуществу граждан или резидентов Великобритании», - заявила Мортон.

Политик также подчеркивает, что Англия обеспокоена проектом Северный поток – 2, его влиянием на энергетическую безопасность Европы и Украины в частности. Однако она утверждает, что строительство трубопровода это забота Германии, ведь именно в ФРГ будет выведен другой конец газовой магистрали.

Покинув место в ЕС, Великобритания остается все же европейской страной и понимает, что меры принятые Европой и США для урегулирования кремлевской агрессии недостаточны и старается помочь со своей стороны по мере возможностей.