22:35 13 Август Киев, Украина

Еще со времен советского союза стало понятно, что Россия ненадежный партнер. Те методы, которые использовал Кремль, отталкивали цивилизованные страны, а 90% договоренностей так или иначе нарушались.

Журналисты одного независимого издательства провели исследование и пришли к выводу, что Россия продолжает придерживаться подобного подхода к международным сделкам. К тому же теперь и Путин начал обвинять западные страны в ненадежности.

При проектировании «Северного потока - 2» Россия обещала, что обслуживание «Северного потока – 1» перейдет полностью в их распоряжение. В начале строительства Лавров утверждал, что договорился с Меркель о поддержании в рабочем состоянии первой газовой магистрали - 50/50. Теперь же оказывается, что Украина должна сама договариваться об обеспечении «СП-2» в рабочем состоянии со странами ЕС или же выделять собственные средства для запасного газопровода.

Так было и при распаде СССР. Кремль обещал, что не будет препятствовать выходу республик из союза. В итоге обвинил ЕС в том, что они не дали реализовать интересы России в Латвии, Литве и Эстонии. По официальному заявлению, в этих странах дискриминировали русских.

Такая же ситуация произошла и в Украине. При аннексии Крыма и вторжения российских войск на территорию страны, Путин заявлял, что Россия здесь ни при чем. Спустя 3 года, он признает, что это были российские войска, ввел он их потому, что русских притесняют украинцы, на украинской территории и объявил войну Украине.

Из-за того, что на территории самой большой страны мира расположено несметные залежи природных ископаемых, спрятаны исторические предметы искусства, раскинуты олигархические сети по всему миру Россия может себе позволить любые действия и разговоры, противоречащие здравому смыслу.

Для того, что показать, что ЕС и США хоть как-то контролируют ситуацию, были введены санкции. Для того чтобы их ослабить, были выдвинуты условия со стороны запада. Одни из которых было – лишить Олега Дерипаска места в совете директоров его компаний. Кремль согласился. И тут же простил Дерипаска все государственные долги и оставил у руля, пусть и неофициально.

Уже вошло в традицию то, что любая сделка с Россией оборачивается в точности до наоборот. Все слова, сказанные официальными источниками власти, приравниваются к словам саркастических актеров, которые четко учат свои роли и тексты. Россия тот партнер, к которому потеряно доверие окончательно и бесповоротно. Но западу необходимо работать с Кремлем из-за ресурсов.