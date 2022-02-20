Российскую вакцину от COVID-19 испытают на белорусах

В стремлении быть «впереди планеты всей» Россия не остановится ни перед чем. В этот раз президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Вот только о том, что эта вакцина не прошла достаточной проверки, глава Кремля умолчал. Да и зачем? Испытания будут проведены в самых широких масштабах. Сначала на белорусах, потом на других «дружественных» народах.

Первую партию российской вакцины Спутник V от коронавируса COVID-19 уже поставили в Беларусь. Об этом доложил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в понедельник, 28 сентября.

Указано, что Беларусь стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования Спутника V после регистрации в России.

Вакцинирование белорусских добровольцев начнется с 1 октября. Оно пройдет в рамках двойного слепого рандомизированного плацебоконтролируемого исследования.

"РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек", – отметили в фонде.

Исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Беларуси, два из них уже получили первые партии Спутника V.

В РФПИ добавили, что аналогичные испытания планируются и в других странах – Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Египте и ОАЭ.

Позже в адрес вакцины прозвучала критика из разных источников. Так, в США раскритиковали недостаточность испытаний, проведенных с российской вакциной, а в Германии выразили сомнения в ее безопасности.

В свою очередь Россия уже запустила Спутник V в гражданский оборот. Ее доставят во все регионы страны.