Российско-турецкие отношения в нагорно-карабахском кризисе

09:29 13 декабря Киев, Украина

С давних пор Россия и Турция являются то соперниками, то экономическими партнерами. Теперь ситуация вновь заставляет обе страны точить ножи друг против друга. В кризисе непризнанной республике Карабах страны заняли разные стороны. Турция поддержала Азербайджан, а Россия, в связи с договорными обязательствами, Армению.

/>Путину удалось призвать обе стороны прекратить огонь и подписать соглашение о заключении мирного договора и передаче части территорий Азербайджану.

По подписанному договору о взаимной безопасности, Россия обязана предоставлять помощь при иностранном вторжении на территорию Армении. Однако Путин отметил, что это касается лишь территории Армении, нагорный Карабах является непризнанной республикой и официально не входит в состав страны. Именно поэтому Россия не приняла активного участия в военных действиях. Более того, 9 ноября, военными силами Азербайджана, был сбит российский вертолет, что могло повлечь за собой полную мобилизацию войск России и объявление войны Азербайджану. Но Путин не стал этого делать, хотя ранее начинал войны и по куда меньшим причинам чем сбитый военный вертолет на территории дружественного государства. На следующий день после случившегося, президент РФ связался с Эрдоганом. Суть разговора заключалась в том, чтобы приложить все усилия для прекращения огня как можно быстрее. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Изначально Армения стремилась к интеграции с Европой. Однако в 2018 году, благодаря государственному перевороту, к власти пришел проросийский Никол Пашинян – премьер министр Армении. После прихода к власти на волне революции, он каждый день терял доверие народа. Последней каплей стало подписание мирного договора с Азербайджаном и передача части территорий нагорного Карабаха, без ведома президента, членов парламента и народа Армении. Люди были возмущены его действиями и буквально не понимали, за что сражались, в то время как Пашинян исполнял волю своего истинного хозяина. Таким образом, народ отвернулся от лидера бархатной революции и вернулся на путь к интеграции в Европу.

На поддержку Азербайджана Турция отправила значительную часть своих сил. Вмешательство Эрдогана влечет за собой угрозу ключевым интересам России в регионе, а именно прибытие сирийских наемников для поддержки азербайджанцев. Начальник внешней разведки Сергей Нарышник подчеркивает, что Азербайджан может стать форпостов для дальнейшего проникновения наемников в Россию. Стоит отметить, что Турция и Россия уже находятся на границах двух разных баррикад в войне “чужими руками”, в Сирии и Ливии.

По всей видимости дальнейшие отношения между двумя странами будут лишь усугубляться. Путин в значительной мере “растянул” руку Кремля, что не может не сказаться на современном качестве его внешней политики. Ему следовало бы укрепить свои позиции на ближнем зарубежье ведь, как утверждает военный эксперт Павел Фельгенгауэр, попытки Путина показать его превосходство перед миром на постсоветском пространстве, благодаря решению кризиса в нагорном Карабахе, потерпело неудачу. Россия больше не сверхдержава СССР и чем раньше Путин это поймет, тем лучше для него.