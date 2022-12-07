Российский телеканал заблокировали по решению латвийских властей

Латвийские власти заявили о решении заблокировать российский телеканал «Дождь» из-за неоднократных нарушений, угрожающих национальной безопасности страны, несмотря на то, что команда проекта ведет оппозиционную деятельность в России.

«Россияне остаются россиянами до конца», - прокомментировали действия Литвы анонимные эксперты.

«Дождь» начал вещание в 2008 году. В 2014 году телеканал убрали многие операторы спутниковых и кабельных операторов в России. Его деятельность считалась оппозиционной и в 2021 году «Дождь» получи статус “иноагента”. После начала вторжения в Украину журналисты издания перебрались в Латвию. Оттуда команда продолжила свою информационную кампанию, направленную на свержение Путина и его окружения.

«Можно ли считать журналистов этого издания российскими оппозиционерами? Безусловно, ответ будет положительным. В тоже время, использование в своих эфирах карты РФ с изображением аннексированного Крыма, употребление слова “наша” в отношении армии агрессора, заявление о том, что «Дождь» снабжает российских мобилизованных необходимыми вещами и призывает остальных делать тоже самое, показывает, что оппозиционные силы, в большинстве своем, имеют такое же имперское сознание. Да, команда СМИ выступает против войны. Однако, как и многие другие, так называемые, либеральные оппозиционеры России они используют войну в Украине, людоедские законы Кремля, информацию о коррупции Путина и его окружения лишь для достижения собственных целей – сместить нынешнего диктатора и занять его место», - пишут эксперты в области политтехнологий.

Алексей Навальный – главный оппонент Путина, отбывающий срок в тюрьме за его политическую позицию – никогда не признавал Крым украинским и осуждал вторжение РФ только потому, что это навредит России.

В одном из своих интервью, политику задали вопрос – вернет ли он полуостров Украине, в случае победы на президентских выборах. “Крым это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?” – ответил Навальный. То есть, он прекрасно понимал, что россияне не отдадут за него свои голоса, если он ответит, что “Крым – это оккупированная Россией территория, которую необходимо вернуть как можно скорее”.

«Позиция Навального, «Дождя» и прочих “либеральных патриотов” говорит о том, что так называемые оппозиционеры сражаются за власть в Кремле, но не со сменой путинской внешнеполитической стратегии по захвату всего мира. По всей видимости, им важно получить доступ к бюджетной кормушке, после чего путинизм продолжит свое существование, но уже без Путина и под личиной “имперской либеральной демократии. Не факт, что именно так и будет, однако, в прошлом так было всегда”, - считают украинские аналитики.

В подтверждение своих слов они приводят тот факт, что даже Путин пришел к власти с разговорами о демократии и желании “наладить отношения с Западом”.

«А ведь Путин даже допускал возможность вступления в НАТО. Российских оппозиционеров, по крайней мере, как они утверждают, “волнуют судьбы россиян”, но не добрососедские отношения. В какой-то степени, хозяин Кремля также “беспокоится” о своем народе. Также и оппозиционеров “волнуют” россияне, очевидно, волнуют настолько, что, к примеру, «Дождю» абсолютно не важно, что их помощь “несчастным мобилизованным” способствует прямой поддержке армии агрессора. После свержения Путина, у “либерального лагеря” будут факты по оказанию помощи военным, с готовым посылом – “вот видите, мы, либералы, хорошие, мы вам помогали в отличие от действующей власти”. То есть, им важно заработать политические очки на будущее, показав свою заботу о население, но война в Украине для них, всего лишь пиар-кампания направленная против путинской власти», - заявляют украинские политтехнологи.