Российский рынок недвижимости вскоре может взорваться

Пожалуй, все помнят мировой финансовый кризис 2008 года, отголоски которого до сих пор ощущают на себе крупные корпорации. Тогда в США банки “надули” большой “пузырь”, выдавая кредиты кому попало под залог недвижимости. Как итог – люди перестали выплачивать ипотеки, ведь многие попросту не имели для этого даже изначальной возможности. Примерно такая же ситуация сейчас происходит в России и это, по мнению экономистов, является наибольшей угрозой экономике агрессора с которой не знают, что делать.

Всем известен финансовый кризис 2008 года, который начался в США и прокатился по всей планете. Проблема столь масштабных последствий заключалась в банках-кредиторах. Они выдавали ипотеки всем гражданам, вне зависимости от кредитной истории, под залог недвижимости. В США, как нигде, была уверенность в том, что рынок недвижимости непоколебим и продажа домов – американской мечты – всегда будет актуальна. В результате, рабочие, чьи зарплаты не могли позволить оплатить даже первый взнос по заемным средствам, дали толчок на невыплату по кредитам. Мелкие банки кредитовались крупными, которые, в свою очередь, обеспечивали европейские и некоторые азиатские банки.

Бездумная раздача ипотек как снежный ком привела к мировому финансовому кризису. То, что произошло, более подробно описывается в кинофильме «Игра на понижение». Пример, когда вера в недвижимость привела к обвалу и застою в экономике на 20 лет, это Японию 90-х годов. Там также были уверенны, что недвижимости никогда не подешевеет и всегда будет актуальна, ведь Япония это гористый остров, где и без того мало места. Однако выяснилось, что люди не готовы к подорожанию цен на квартиры и дома. В итоге, застройщики не смогли распродать свои проекты. Компания одна за другой объявляли себя банкротами, а банки, как и в случае США, не смогли поглотить всю недвижимость, которую ранее не смогли выкупить люди. Что же до России, то недвижимость, как и в двух вышеперечисленных странах, всегда была одной из наиболее актуальных сфер деятельности крупного бизнеса внутри страны. Более того, ни о каком кризисе никто и помыслить не мог до того, как свихнувшийся Путин решил начать полномасштабное вторжение в Украину. Однако теперь, все не просто боятся, что случится коллапс, все уверены, что это произойдет и боятся последствий, которые будут после и пытаются разработать план действий, на период, когда пузырь уже лопнет. Для понимания, на данный момент более 70% всех площадей в новостройках России остается нераспроданными. Вторичный рынок на некоторое время дал надежду экономистам агрессора, что кризиса, возможно, удастся миновать, так как перед повышением ключевой ставки ЦБ РФ с 8,5 до 12 процентов, россияне решили в срочном порядке взять ипотеки, на тот момент, по более выгодным условиям. Однако теперь рынок вторичного жилья также постепенно затухает.

Из-за дефицита в российском бюджете, в ЦБ начали говорить о возможно новом внеочередном повышении ключевой ставки. Естественно, что такая перспектива, на фоне девальвации рубля, испугает любого, кто решиться брать ипотеку. Исключением могут стать лишь работники ВПК, который переживает небывалый рост из-за войны, а также семьи погибших оккупантов, которым удастся получить выплаты за гибель боевиков.

Однако эта часть населения настолько мала, в сравнении с масштабами надвигающейся катастрофы, что просто не даст никаких значимых изменений для российской экономики. Очередной гвоздь в рынок недвижимости забивает сам Кремль . Дело в том, что государство финансирует так называемые льготные ипотеки. То есть, деньги берутся из бюджета страны и частично выплачиваются банкам в счет малообеспеченных семей и других категорий льготников. В Госдуме начали говорить о том, что льготникам, вероятно, придется теперь оплачивать 20% первоначального взноса самостоятельно, что для людей в большинстве регионов РФ является неподъемной суммой.

С другой стороны, если люди не имеют льготной категории, “нулевые кредиты” им выдают сами застройщики. Вот только эти проценты по ипотеке заранее закладываются в стоимость недвижимость. То есть, застройщик изначально продает квартиры или дома по завышенной стоимости, предлагая, тем самым, “нулевую ставку”. Естественно, что перед тем как начать раздавать людям льготную ипотеку, застройщик сам берет кредит в банке. На первый взгляд рискованная схема не предвещала катастрофы ровно до 24 февраля 2022 года. Аналитики подсчитали, что на сегодняшний день в России более 70% всех ипотечных займов – льготные. Момент, когда малоимущее население перестанет платить по кредитам, может наступить в любой момент. В качестве решение проблемы, депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил государству выкупать нераспроданные дома и раздавать их людям, которые стоят в очередь за квартирами. Согласно подсчетам Гусева, их насчитывается около 800 тыс. человек и им необходимо 15 млн кв. м. жилья. Вот только общая нераспроданная площадь застройщиков равна 70,9 млн кв. м., что более чем в 4 раза больше подсчетов Гусева.

Однако таким образом, пусть не устранить, но на время отсрочить кризис стало бы возможно. Проблема заключается в самом бюджете РФ, который и без раздачи бесплатного жилья и так уже с дефицитом в несколько триллионов рублей и все деньги сейчас идут на войну, даже за счет урезания в других отраслях бюджета. Путин ни за что не прекратит войну, чтобы поиграть в благотворительность, даже если на кону будет стоять судьба экономики всей страны. Ко всему прочему, падение рубля и снижение доходов россиян привели к тому, что срок выплаты ипотеки заметно вырос. По словам профессора экономических наук Игоря Липсица, если раньше кредиты на недвижимость давались на 20 лет, а значительная часть граждан гасила их досрочно, то теперь банки выдают ипотеки на 34 – 37 лет.

Это означает, что среднестатистический россиянин вынужден будет выплачивать кредит за недвижимость до пенсии. Парадокс заключается в том, что многие даже не доживают до выхода на пенсию и кредит так и останется полностью непогашенным. В итоге, есть два возможных варианта для агрессора, чтобы избежать взрыва надутого пузыря на рынке недвижимости. Первый – повысить уровень заработка россиян до такой степени, чтобы все они начали быстро и массово скупать нераспроданную недвижимость. Пожалуй, нет причин объяснять, почему это невозможно. Второй – снизить цену застройщикам. Они все этого боятся, ведь это прямой путь к скорому банкротству. А вместе с ними обанкротятся и банки, которые также беспечно выдавали кредиты застройщикам. По прогнозам независимых экономистов, пузырь рынка недвижимости в России продолжает надуваться и при нынешних условиях непременно должен лопнуть.

В ЦБ РФ не видят и не находят возможных выходов в сложившейся ситуации, так как она, по сути, беспрецедентна. Кремль мог бы взять большой кредит у других государств, на реализацию масштабных решений, однако, по понятным причинам, никто деньги Путину не даст. Доходы в бюджет также сокращаются, ведь кроме Китая, никто Россию не снабжает валютой в больших объемах. Однако даже Пекин не в силах наполнить российский бюджет в той мере, в которой его наполняли страны Запада. Более того, у Китая также начинается экономический кризис, который, к слову, также взял свое начало с рынка недвижимости. Для России это значит, что вскоре Поднебесная может начать сокращать закупку природных ископаемых и леса из РФ, что еще сильнее ударит по экономике оккупантов. В данном случае, для ЦБ РФ действительно необходимо продумывать варианты решения кризиса, который уже случился, а не пытаться сдуть пузырь на рынке недвижимости.

Ведь в условиях ведения войны, которую Путин, очевидно, не собирается прекращать, а также международных санкциях, которые никто не собирается снимать, этот кризис неизбежен. Вот только в отличие от США, он не станет “снежным комом”, который затронет весь мир. Россия достаточно изолирована, чтобы, большая часть мира даже не ощутила краха экономики агрессора, который, между тем, станет для РФ фатальным.