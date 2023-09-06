Российский капитал захватывает Грузию: что говорят экономисты

За последний год резко возросла степень проникновения российского капитала и бизнеса в различные сферы грузинской экономики, включая рынок недвижимости, строительство, банковский сектор и туризм. С января по декабрь 2022 года доля граждан России в сделках по покупке первичного и вторичного жилья увеличилась с 0,9% до 5% в Тбилиси и с 5% до 17,6% Батуми. С марта по сентябрь 2022 года россияне приобрели в Грузии 15 164 здания (в том числе 13 262 квартиры) и 13 850 земельных участков. В 2022 году количество российских туристов в стране выросло до 1 087 257 человек, что составляет 23% от общего числа иностранцев, посетивших Грузию.Вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Твалчрелидзе дал интервью 31 июля, где заявил, что Тбилиси преувеличивает значение российского фактора в развитии экономики Грузии: “21 326 предприятий - это мизер по сравнению с двумя миллионами грузинских предприятий. Гораздо опаснее политическое влияние, которое русские иммигранты и туристы могут оказывать, например, в Аджарии, где они пытаются пропагандировать те или иные и даже сепаратистские настроения и провоцировать местное население” – подчеркнул Твалчрелидзе.В подтверждении слов Твалчрелидзе, в тот же день 31 июля в Аджарии вспыхнули столкновения между жителями Батуми, грузинской полицией и российскими “туристами”. Эта ситуация может еще больше усугубиться, поскольку российские “туристы” продолжают открывать предприятия и скупать землю в Грузии в большом количестве, обеспечивая, таким образом, усиление влияния Кремля внутри страны.Хуже всего то, что правительство страны закрывает на это глаза. Очевидно, что в Тбилиси сидят грузинские “Януковичи”, которые попросту продают свою страну.