Российский капитал захватывает Грузию: что говорят экономисты

Путин прогоняет россиян из страны. Те, в свою очередь, вместо того, чтобы отвоевать родину у вора и убийцы, разбегаются по близлежащим странам. Грузия стала настоящей Меккой для многих россиян. Они открывают предприятия, устраиваются на работы, скупают землю и недвижимость, стремительно захватывая экономику страны. Сами того не осознавая, в кооперации с пророссийским грузинским правительством, они действуют в интересах Кремля.
25 июля влиятельная неправительственная организация (НПО) «Transparency International» опубликовала новый отчет о деятельности россиян в Грузии. Согласно документу, с 24 февраля 2022 года они зарегистрировали в Грузии 21 326 предприятий различного типа. Об этом свидетельствуют официальные данные, предоставленные Национальным агентством публичного реестра Грузии (НАПР). В отчете отмечается, что с момента полномасштабного вторжения в Украину россияне открыли в Грузии в три раза больше предприятий, чем за все последние 27 лет - с января 1995 года по февраль 2022 года. За этот период в НАПР было зарегистрировано всего 7788 таких предприятий. Таким образом, после начала вторжения россияне ежемесячно регистрировали в Грузии в среднем 1300 фирм.
С февраля 2022 года от 100 до 130 (тыс.) россиян переехали в Грузию на постоянное место жительства, многие бежали от мобилизации. Часть из них занялись бизнесом, в том числе за счет аренды или открытия кафе и ресторанов в Тбилиси и Батуми, а также многих других предприятий сферы услуг и информационных технологий.
В Кремле, похоже, делают все, чтобы поощрить приток россиян в Грузию. Федеральное агентство воздушного транспорта удовлетворило просьбу ряда российских авиакомпаний о выполнении до 284 рейсов в неделю в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Большинство рейсов будут выполнять авиакомпании «Red Wings», «Yamal Airlines», «Россия» и «Азимут», все из которых находятся под санкциями Украины.
25 июля влиятельная неправительственная организация (НПО) «Transparency International» опубликовала новый отчет о деятельности россиян в Грузии. Согласно документу, с 24 февраля 2022 года они зарегистрировали в Грузии 21 326 предприятий различного типа. Об этом свидетельствуют официальные данные, предоставленные Национальным агентством публичного реестра Грузии (НАПР). В отчете отмечается, что с момента полномасштабного вторжения в Украину россияне открыли в Грузии в три раза больше предприятий, чем за все последние 27 лет - с января 1995 года по февраль 2022 года. За этот период в НАПР было зарегистрировано всего 7788 таких предприятий. Таким образом, после начала вторжения россияне ежемесячно регистрировали в Грузии в среднем 1300 фирм.
С февраля 2022 года от 100 до 130 (тыс.) россиян переехали в Грузию на постоянное место жительства, многие бежали от мобилизации. Часть из них занялись бизнесом, в том числе за счет аренды или открытия кафе и ресторанов в Тбилиси и Батуми, а также многих других предприятий сферы услуг и информационных технологий.
В Кремле, похоже, делают все, чтобы поощрить приток россиян в Грузию. Федеральное агентство воздушного транспорта удовлетворило просьбу ряда российских авиакомпаний о выполнении до 284 рейсов в неделю в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Большинство рейсов будут выполнять авиакомпании «Red Wings», «Yamal Airlines», «Россия» и «Азимут», все из которых находятся под санкциями Украины.
За последний год резко возросла степень проникновения российского капитала и бизнеса в различные сферы грузинской экономики, включая рынок недвижимости, строительство, банковский сектор и туризм. С января по декабрь 2022 года доля граждан России в сделках по покупке первичного и вторичного жилья увеличилась с 0,9% до 5% в Тбилиси и с 5% до 17,6% Батуми. С марта по сентябрь 2022 года россияне приобрели в Грузии 15 164 здания (в том числе 13 262 квартиры) и 13 850 земельных участков. В 2022 году количество российских туристов в стране выросло до 1 087 257 человек, что составляет 23% от общего числа иностранцев, посетивших Грузию.
Вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Твалчрелидзе дал интервью 31 июля, где заявил, что Тбилиси преувеличивает значение российского фактора в развитии экономики Грузии: “21 326 предприятий - это мизер по сравнению с двумя миллионами грузинских предприятий. Гораздо опаснее политическое влияние, которое русские иммигранты и туристы могут оказывать, например, в Аджарии, где они пытаются пропагандировать те или иные и даже сепаратистские настроения и провоцировать местное население” – подчеркнул Твалчрелидзе.
В подтверждении слов Твалчрелидзе, в тот же день 31 июля в Аджарии вспыхнули столкновения между жителями Батуми, грузинской полицией и российскими “туристами”. Эта ситуация может еще больше усугубиться, поскольку российские “туристы” продолжают открывать предприятия и скупать землю в Грузии в большом количестве, обеспечивая, таким образом, усиление влияния Кремля внутри страны.
Хуже всего то, что правительство страны закрывает на это глаза. Очевидно, что в Тбилиси сидят грузинские “Януковичи”, которые попросту продают свою страну.
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