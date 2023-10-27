Российский авторынок может оказаться под влиянием Китая

22:52 26 октября Киев, Украина





Перед поездкой на саммит «Один пояс-один путь» Путин дал большое интервью Медиакорпорации Китая, где “невзначай” похвалил китайские автомобили: “Смотрите, буквально вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. И совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому – качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей”. Россия потеряла возможность выбора после того, как Путин решил вторгнуться в Украину. Китай стал главным торговым партнером РФ. Однако Пекин не просто преследует цель расширения торговых отношений. Китай инвестирует по всему миру в разные компании, чтобы в дальнейшем влиять на политические решения государств. Так как у Путина нет возможность отказаться от сотрудничества с Китаем, он попросту распродает Россию по частям.Перед поездкой на саммит «Один пояс-один путь» Путин дал большое интервью Медиакорпорации Китая, где “невзначай” похвалил китайские автомобили: “Смотрите, буквально вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. И совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому – качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей”.

Но действительно ли причина использования китайских автомобилей заключается в их “качестве” и “дешевизне”? По мнению экспертов, это не так. «После ухода западных брендов с российского рынка, из 60 брендов осталось всего 14. 3 из них – российские (Авто-ВАЗ, ГАЗ, УАЗ), остальные – китайские.

Китай получил огромный рынок, который даже на сегодняшний день не смог заполнить полностью. По официальным данным, за первые 9 месяцев 2023 года в России было продано 717 тыс. автомобилей. Значительная часть продаж приходится на китайские автомобили, ведь на три проданных российских авто приходится шесть китайских. Кроме того, на долю всех китайских брендов приходится более 50% рынка в РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в 2021 году в России было продано 1,26 млн авто. Разница, почти 500 тыс. штук. Российские производители не в силах обеспечить столь большой объем спроса из-за отсутствия необходимых мощностей, комплектующих, а также рабочей силы. Однако этого нельзя сказать о Китае, который набирает обороты в РФ и вскоре не только целиком заполнит освободившийся от других иностранных брендов вакуум, но и начнет вытеснять российских производителей», - пишут специалисты в области экономики.

При этом вытеснение российских компаний предприниматели КНР осуществляют самым недорогим путем. Российские бренды уже сейчас начали выпускать лицензионные копии китайских автомобилей. Продаются такие автомобили дороже тех, что произведены в Китае. В то же время, китайские авто продаются на российском рынке по более низким ценам.



«У быстрой экспансии китайских автопроизводителей на опустевший российский рынок может быть одно чрезвычайно неприятное последствие для российских автолюбителей, которое в полной мере проявится через год-два. Проданный автомобиль необходимо обслуживать и ремонтировать. А развитие фирменных сервисных центров, которые необходимо бесперебойно обеспечивать запчастями и расходными материалами – дело небыстрое. Не исключено, что и в Москве с ремонтом и обслуживанием, когда подойдет срок, возникнут проблемы, а про другие города и говорить нечего. Так что «качественные китайские автомобили”вполне могут оказаться “одноразовыми”, - считают эксперты.



По их мнению, если у россиян не будет выбора, то любая машина будет для них качественной. Политологи уверены, что российским властям будет довольно сложно убедить российского потребителя в преимуществах китайских авто.