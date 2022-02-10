Российские журналисты заменят белорусских

По данным независимой журналистской организации, работники Белтелерадио (БТ) отказались выходить на работу с лозунгами – “Телевиденье за правду!”. Для предотвращения потери пропагандистского канала в Беларуси, Кремль отправил своих журналистов.
Из интервью с Аленой Мартиновской, одной из главных режиссеров БТ, московские журналисты будут получать по 5 тысяч белорусских рублей. В переводе на российские рубли – 150 тысяч. Это достаточно возмущает Мартиновскую, ведь ее соотечественники зарабатывали в 5-6 раз меньше.
Из интервью с Аленой Мартиновской, одной из главных режиссеров БТ, московские журналисты будут получать по 5 тысяч белорусских рублей. В переводе на российские рубли – 150 тысяч. Это достаточно возмущает Мартиновскую, ведь ее соотечественники зарабатывали в 5-6 раз меньше.
Известное белорусское издание “Наша нива” также написало о “квалифицированных” сотрудниках из Кремля. По их словам, у них есть свой источник, один из работников БТ. Из его слов следует, что незнакомая, никому не представленная группа людей появилась незадолго до выборов. А о том, что сотрудников, кто окажется на митингах, будут менять на россиян, стало известно сразу после выборов. Так, руководство должно было быть уверенным, что БТ донесет “нужную” информацию до народа.
Наши журналисты сделали официальный запрос на подтверждение о заблаговременной и действительно замене журналистов на БТ в посольство России в Беларуси и саму Белтелерадиокомпанию. Однако ответа не последовало.
Другой режиссер БТ, Дмитрий Ломоносов, утверждает, что определенной информации о подмене нет. Но он добавляет, что на входе в компанию были выставлены специальные ограждения. Они служили дополнительным пропускным пунктом, где милиция проверяла сотрудников. И действительно, кто участвовал в митингах – не пускали и тут же увольняли. Позже, к милиции приехали ОМОНовцы и начали задерживать большинство участников митингов. Под репрессии попали также некоторые сотрудники, кто в митингах не участвовал.
После начала митингов многие сотрудники пытались уйти в отпуск без содержания, однако руководство компании не давало на это разрешения, аргументируя тем, что журналисты будут участвовать в протестах, а компания напрямую поддерживает Лукашенко.
После начала митингов многие сотрудники пытались уйти в отпуск без содержания, однако руководство компании не давало на это разрешения, аргументируя тем, что журналисты будут участвовать в протестах, а компания напрямую поддерживает Лукашенко.
Хотим напомнить, что устроенная забастовка сотрудниками БТ началась 17.08.20, именно тогда и начали лишать работы ни в чем не повинных людей компании. Их основными требованиями, под которым они подписались и отправили руководителю компании Ивану Эйсмонту, были: недействительность выборов в Беларуси, отставка главы избирательной комиссии республики Лидии Ермошиной, освобождение политических заключенных и отмена цензуры в СМИ. Один из бывших сотрудников БТ сообщил, что ответ Эйсмонта остался неизменным – “Или работайте, или увольняйтесь”. Прямолинейная постсоветская логика, вот чего хочет Лукашенко и Путин, “что-то не нравится – пошли вон!”.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии