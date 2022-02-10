Российские журналисты заменят белорусских

13:08 19 Сентябрь Киев, Украина

выходить на работу с лозунгами – “ Телевиденье за правду!”. Для предотвращения потери пропагандистского канала в Беларуси, Кремль отправил своих журналистов.

Из интервью с Аленой Мартиновской, одной из главных режиссеров БТ, московские журналисты будут получать по 5 тысяч белорусских рублей. В переводе на российские рубли – 150 тысяч. Это достаточно возмущает Мартиновскую, ведь ее соотечественники зарабатывали в 5-6 раз меньше.



По данным независимой журналистской организации, работники Белтелерадио (БТ) отказалисьна работу с лозунгамиТелевиденье за правду!”. Для предотвращения потери пропагандистского канала в Беларуси, Кремль отправил своих журналистов.Из интервью сМартиновской, одной из главныхБТ, московские журналисты будут получать по 5 тысяч белорусских рублей. В переводе на российские рубли – 150 тысяч. Это достаточно возмущает Мартиновскую, ведьсоотечественники зарабатывали враз меньше.



Известное белорусское издание “ Наша нива ” также написало о “ квалифицированных ” сотрудниках из Кремля. По их словам, у них есть свой источник, один из работников БТ. Из его слов следует, что незнакомая, никому не представленная группа людей появилась незадолго до выборов. А о том, что сотрудников, кто окажется на митингах, будут менять на россиян, стало известно сразу после выборов. Так, руководство должно было быть уверенным, что БТ донесет “ нужную ” информацию до народа.

Наши журналисты сделали официальный запрос на подтверждение о заблаговременной и действительно замене журналистов на БТ в посольство России в Беларуси и саму Белтелерадиокомпанию. Однако ответа не последовало.

режиссер БТ, Дмитрий Ломоносов, утверждает, что определенной информации о подмене нет. Но он добавляет, что на входе в компанию были выставлены специальные ограждения. Они служили дополнительным пропускным пунктом, где милиция проверяла сотрудников. И действительно, кто участвовал в митингах – не пускали и тут же увольняли. Позже, к милиции приехали ОМОНовцы и начали задерживать большинство участников митингов. Под репрессии попали также некоторые сотрудники, кто в митингах не участвовал.

После начала митингов многие сотрудники пытались уйти в отпуск без содержания, однако руководство компании не давало на это разрешения, аргументируя тем, что журналисты будут участвовать в ДругойБТ, Дмитрий Ломоносов, утверждает, чтоинформации о подмене нет. Но он добавляет, что на входе в компанию были выставлены специальные ограждения. Они служили дополнительным пропускным пунктом, где милиция проверяла сотрудников. И действительно, кто участвовал в митингах – не пускали и тут же увольняли. Позже, к милиции приехали ОМОНовцы и начали задерживать большинство участников митингов. Под репрессии попали также некоторые сотрудники, кто в митингах не участвовал.После начала митингов многие сотрудники пытались уйти в отпуск без содержания, однако руководство компании не давало на это разрешения, аргументируя тем, что журналисты будут участвовать в протестах , а компания напрямую поддерживает Лукашенко.