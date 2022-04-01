Российские войска испытывают нехватку войск: призывают казаков

13:39 01 апреля Киев, Украина

Российская армия почти с самого начала войны испытывают хроническую нехватку снабжения и войск. Чтобы восполнить потери живой силы, они пытаются “наскрести” хоть какие-то резервы. Один из таких ресурсов находят в казаческом движении оккупантов.

Казаческие формирования не имели реального боевого опыта и профессиональными военными их назвать сложно, поэтому они несут серьезные потери в живой силе. Например, тело капитана российской армии Вячеслава Маклагина прибыло в станицу Новошакатинская Ростовской области после его смерти 28 февраля. Маклагин был выпускником Южного государственного политехнического университета имени атамана Платова, где он приобрел технические навыки, а также стал членом Платовской казачьей сотни. Также 4 марта был уничтожен Артем Теплов из ростовского поселка Новосхактинска. Теплов служил в Новошактинской казачьей дружине. Известия о таких смертях подтверждают, что казаки привлекаются для участия в войне на территории Украины.

Действительно, в репортажах телеканала «Царьград» православного олигарха Константина Малофеева говорится, что целые батальоны уже воюют в Украине. Казачьи части должны быть резервными силами, поэтому их широкомасштабное боевое применение на данном этапе явно опровергает заявления пропагандистов о том, что война все еще “идет по плану”.

Пропагандисты также утверждают, что казачьи отряды, созданные в Севастополе и Крыму, призываются на войну. Они, принимали активное участие в аннексии Крыма в 2014 году. Независимые СМИ обвиняли их в пытках проукраинских активистов. Учитывая информацию об уничтожении большинства профессиональной живой силы, неудивительно, что Россия пытается мобилизовать свои скрытые резервы, включая казаков.

В то же время неспособные воевать с украинскими силами обороны, казаки совершают военные преступления на оккупированных территориях. По данным Минобороны Украины, “реактивный артиллерийский дивизион 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады (в/ч 74814) непосредственно уничтожает мирное население и города Украины”. Предыдущие восемь лет периодически всплывали истории о казаках, которые занимались грабежами, пытками и убийствами на оккупированных территориях Луганска.

В то время как многие основные казачьи сайты, в том числе сайт официально непризнанного или санкционированного правительством оккупантов «Союза казаков», объединены в поддержку войны, некоторые источники на местах сообщают о митинге вольных казаков в Оренбурге по сбору добровольцев для отправки в зону боевых действий и защиты Украины от захватчиков. В то время как лозунг государственно-организованного казачества в стране-агрессоре - “За веру, царя и отечество”, лозунги вольных казачьих групп на российской стороне и Украине подчеркнуто остается “За веру, свободную волю и отечество”. Точно так же некоторые украинские слова сохранились в просторечии свободных казачьих групп, а также казачьих националистов. Казачьи националистические группы в прошлом неоднократно демонстрировали, что у них есть собственная воля, часто противоречащая интересам Кремля.

Их готовность противостоять вторжению в Украину может возрасти по мере того, как до них все чаще доходят новости о том, что боевые “успехи” РА существуют только в головах пропагандистов. Таким образом, призыв казачьих резервов для участия в войне может в конечном итоге оказаться контрпродуктивным для оккупантов, так как все мобилизованные казаки перейдут на сторону добра и станут резервом для украинской, а не захватнической армии.