15:37 09 декабря Киев, Украина

В российском сегменте пропаганды направленного на собственного потребителя, в последнее время всё чаще начали появляться статьи, «экспертные» мнения даже комментарии гос. и полит деятелей о том, что если российские военные оставят ЗАЭС, то это даже и хорошо для них. Комментировать «героический» захват и в последующем удержание как такового стратегического объекта, в россии отказываются. Напомним, что россияне захватили и контролируют Запорожскую атомную станцию ещё с 4 марта.

Наоборот, первые лица говорят, что никто ни от куда не собирается уходить, и они «пришли навсегда» … Подобная ситуация была уже в Херсоне куда россияне также зашли «навсегда» и многих других населённых пунктах Украины, куда пришли и остались там навсегда, об этом очень много говорится в сводках погибших от министерства обороны как Украины так и россии.

Перед тем как выйти из Херсона российских пользователей пропаганды также прогревали подобными заявлениями, где чётко формировали общественное мнение к тому, что Херсон — это не важно и это очередной жест «доброй воли».

С 4 марта активные действия российских военных были направленны на тотальную защиту и в случае невозможности то подрыв и вывод из строя всяческими способами атомки. Для этого они стягивали военную технику и минировали окрестности ЗАЭС. И после этого они всего, после того как они с марта месяца твердили про то что захватили и отрезали от украинской электролинии атомки, преподнося это как достижение и очередную громадную военную победу, россиянам в очередной раз придётся проглотить очевидную ложь своего правительства после сдачи и выхода росс.военных с территорией ЗАЭС.

Готовность россиян так же подтверждают и источники в непосредственной близости к Энергодару и ЗАЭС, с наступлением холодов захваченные территории россиянам становится сложнее удерживать, поэтому только вопрос времени что следующее станет очередным «жестом доброй воли».