Российские власти готовят Крым к обороне

После деоккупации Херсона, логичным этапом продолжения наступления ВСУ стал город в Запорожской области Мелитополь. Эксперты называют его воротами в Крым. Несмотря на то, что южная часть Украины находится под оккупацией, агрессор уже начал возводить фортификационные сооружения на полуострове.
Первые сообщения о том, что в Крыму начали рыть окопы, появились 9 декабря. Местные жители ПГТ Черноморское задавались вопросом – “Готовимся к нападению?”. Один крымчанин отметил, что оккупационные войска строят укрепрайоны в селах Межводное и Северное. Траншеи были вырыты на пляжах населенных пунктов.
В тоже время, местные “администрации” заявили, что вырытые углубления никак не связаны с войной и подготовкой к обороне полуострова. Траншеи, якобы, необходимы для прокладки труб к местам отдыха. И в этом можно было убедить местных жителей, если бы не зигзагообразная форма углублений, явно напоминающая окопы. Любые сомнения по этому поводу тут же отпадают, если обратить внимание на заградительное сооружение в поселке Межводное Черноморского района, которое представляет из себя огневую точку, укрепленную мешками с песком.
Кроме рытья окопов и рвов, оккупанты занялись минированием дорог, полей, установкой бетонных пирамид. Также, российская армия восстанавливает и строит новые укрепления в Армянске, в районе пропускного пункта «Чонгар». 18 декабря спикер российского Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов заявил, что полуострову ничто не угрожает, и что “никакой паники среди крымчан нет”. “Это будет очень хорошая учебная база после завершения спецоперации. Надо же где-то учить солдат, учить спецбатальоны для проведения разных спецопераций”, – попытался всех обмануть ставленник Кремля.
Все это говорит о принятии оккупантами того факта, что им не удастся удержать Мелитополь. Они ожидают прихода ВСУ в Крым, однако вырытые окопы на пляжах полуострова подразумевают отражение атаки морского десанта. Однако такой способ влечет за собой большие потери личного состава и явно противоречит логике Минобороны Украины в этой войне. По словам спикера СНБО Алексея Данилова, Россия не сможет удержать полуостров и “окопы им точно в этом не помогут”.
Действительно, сколько бы агрессор не вырыл нор в Крыму, для РСЗО и артиллерии это не преграда. Подготовка к обороне “сакрального” для Путина полуострова, его личной победы 2014 года, главным образом свидетельствует о стремительном принятии факта будущего поражения России в войне.
Первые сообщения о том, что в Крыму начали рыть окопы, появились 9 декабря. Местные жители ПГТ Черноморское задавались вопросом – “Готовимся к нападению?”. Один крымчанин отметил, что оккупационные войска строят укрепрайоны в селах Межводное и Северное. Траншеи были вырыты на пляжах населенных пунктов.
В тоже время, местные “администрации” заявили, что вырытые углубления никак не связаны с войной и подготовкой к обороне полуострова. Траншеи, якобы, необходимы для прокладки труб к местам отдыха. И в этом можно было убедить местных жителей, если бы не зигзагообразная форма углублений, явно напоминающая окопы. Любые сомнения по этому поводу тут же отпадают, если обратить внимание на заградительное сооружение в поселке Межводное Черноморского района, которое представляет из себя огневую точку, укрепленную мешками с песком.
Кроме рытья окопов и рвов, оккупанты занялись минированием дорог, полей, установкой бетонных пирамид. Также, российская армия восстанавливает и строит новые укрепления в Армянске, в районе пропускного пункта «Чонгар». 18 декабря спикер российского Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов заявил, что полуострову ничто не угрожает, и что “никакой паники среди крымчан нет”. “Это будет очень хорошая учебная база после завершения спецоперации. Надо же где-то учить солдат, учить спецбатальоны для проведения разных спецопераций”, – попытался всех обмануть ставленник Кремля.
Все это говорит о принятии оккупантами того факта, что им не удастся удержать Мелитополь. Они ожидают прихода ВСУ в Крым, однако вырытые окопы на пляжах полуострова подразумевают отражение атаки морского десанта. Однако такой способ влечет за собой большие потери личного состава и явно противоречит логике Минобороны Украины в этой войне. По словам спикера СНБО Алексея Данилова, Россия не сможет удержать полуостров и “окопы им точно в этом не помогут”.
Действительно, сколько бы агрессор не вырыл нор в Крыму, для РСЗО и артиллерии это не преграда. Подготовка к обороне “сакрального” для Путина полуострова, его личной победы 2014 года, главным образом свидетельствует о стремительном принятии факта будущего поражения России в войне.
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