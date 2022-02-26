Российские шпионы: громкие задержания частных лиц

В середине августа 2020 года был задержан и разоблачен российский шпион, выдававший себя за торгового представителя. Он действовал на территории королевства Норвегия.
Сотрудник компании DNV GL передавал информацию, которая наносила вред Норвежскому государству. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина, в возрасте 50-ти лет, работал на компанию, которая занимается консультированием и сертификацией оборудования в сфере энергетики, судостроения и нефтедобычи.
Сотрудник компании DNV GL передавал информацию, которая наносила вред Норвежскому государству. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина, в возрасте 50-ти лет, работал на компанию, которая занимается консультированием и сертификацией оборудования в сфере энергетики, судостроения и нефтедобычи.
На тайных встречах он передавал информацию российскому шпиону и получал за это крупные суммы. Мужчина не отрицает того факта, что делился информацией с “торговым представителем”, однако говорит, что эта информация не была секретной и находилась в общественном пользовании. Приговор считают справедливым, ведь встречи носили тайный характер, и за “общественную информацию” мужчина получал достаточно “круглые” суммы.
Этот факт, как ни странно, не является чем-то из ряда вон выходящим. Все цивилизованные страны привыкли, что восточные государства, а в особенности Россия и Китай активно используют шпионов, для захвата все большей власти и развития технологий за счет чужих умов.
В свое время Китай также воровал интеллектуальную собственность для обогащения собственного государства и шантажа чужого. Это привело к тому, что Китай стал всеми, мягко говоря, не самой любимой страной.
Так происходит и с Россией. Несмотря на то, что Путин подарил своей стране статус агрессора, так он еще и продолжает подливать масла в огонь.
Стоит также отметить, что ранее все знали - в каждой стране есть, по крайней мере, один шпион с отлаженной сетью агентов, которые работают в государственной компании, имеющей отношение к министерству обороны. Министерство внутренних дел страны-жертвы знало об этом и могло слить необходимую для них информацию специально. Как говорится: “И волки сыты, и овцы целы.” Но недавняя ситуация показывает то, что Кремль продвинулся дальше. Они начали вербовать частные лица, работающие на частные компании, но связанные с важными для страны проектами.
Таким образом, для западных стран стало труднее находить российских шпионов. Именно по этому им стоит быть гораздо осторожнее и с большим недоверием относится ко все россиянам, которые “просятся” с ними поработать и предлагают свои услуги. Каждый, в особенности тот русский, что навязывает свою помощь, должен быть подвержен тщательной проверке на предмет принадлежности Кремлю. Тогда страна, принимающая у себя русских, сможет быть спокойнее в сохранности своих государственных тайн.
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