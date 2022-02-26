Российские шпионы: громкие задержания частных лиц

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разоблачен российский



Сотрудник компании DNV GL передавал информацию, которая наносила вред Норвежскому государству. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина , в возрасте 50-ти лет, работал на компанию, которая занимается консультированием и сертификацией оборудования в сфере энергетики, судостроения и нефтедобычи. В середине августа 2020 года был задержан ироссийский шпион , выдававший себя за торгового представителя. Он действовал на территории королевства Норвегия.Сотрудник компании DNV GL передавал информацию, которая наносила вред Норвежскому государству. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы., в возрастелет, работал на компанию, которая занимается консультированием и сертификацией оборудования в сфере энергетики, судостроения и нефтедобычи.

На тайных встречах он передавал информацию российскому шпиону и получал за это крупные суммы. Мужчина не отрицает того факта, что делился информацией с “ торговым представителем ” , однако говорит, что эта информация не была секретной и находилась в общественном пользовании. Приговор считают справедливым, ведь встречи носили тайный характер, и за “ общественную информацию ” мужчина получал достаточно “ круглые ” суммы.



Этот факт, как ни странно, не является чем-то из ряда вон выходящим. Все цивилизованные страны привыкли, что восточные государства, а в особенности Россия и Китай активно используют шпионов, для захвата все большей власти и развития технологий за счет чужих умов.

В свое время Китай также воровал интеллектуальную собственность для обогащения собственного государства и шантажа чужого. Это привело к тому, что Китай стал всеми, мягко говоря, не самой любимой страной.

Так происходит и с Россией. Несмотря на то, что Путин подарил своей стране статус агрессора, так он еще и продолжает подливать масла в огонь.



Стоит также отметить, что ранее все знали - в каждой стране есть, по крайней мере, один шпион с отлаженной сетью агентов, которые работают в государственной компании, имеющей отношение к министерству обороны. Министерство внутренних дел страны-жертвы знало об этом и могло слить необходимую для них информацию специально. Как говорится : “ И волки сыты, и овцы целы . ” Но недавняя ситуация показывает то, что Кремль продвинулся дальше. Они начали вербовать частные лица, работающие на частные компании, но связанные с важными для страны проектами .