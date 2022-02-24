Российские санкции против европейских рекомендаций

18:46 29 Май Киев, Украина

Евросоюз подготовил список рекомендаций, как следует отвечать на агрессивную политику России. В ответ на действия ЕС Кремль продолжает придумывать санкции, которые не угрожают никому кроме самих россиян.

В Европарламенте разработали проект, который поможет в долгосрочной перспективе правильно работать с агрессивной политикой Москвы. В нем содержатся рекомендательные характеристики как для поведения политиков, так и для поддержки гражданского населения России.

Первый пункт документа призывает страны ЕС совместно с НАТО сдерживать дальнейшую возможную агрессию России в отношении Украины. Он также призывает продолжать давление на страну, до тех пор, пока Москва полностью не деоккупирует захваченные территории. В случае усиления агрессии со стороны России, документ предлагает отключить систему SWIFT платежей внутри страны и отказаться от российской нефти и газа.

Вторым пунктом является борьба с пропагандой, шпионажем, кибератаками и прочими проявлениями гибридной войны со стороны Кремля.

Третьим пунктом в рекомендациях выступает защита демократии. Именно эту политическую систему, по мнению Европарламента, необходимо укреплять в России. Обеспечить свободу выборов и соблюдение прав человека. Для этого ЕС планируют заключить договор с независимыми некоммерческими организациями, такими как «Bellingcat », чтобы инициировать расследования о преступлениях Путина против российского народа. К слову, то же будет касаться и белорусского режима.

Четвертым и пятым пунктами выступает поддержка той самой демократии. В документе предлагают создать «Свободное российское телевиденье» с круглосуточным вещанием. Не признавать результаты выборов в Госдуму РФ 2021 года, если они пройдут нечестно. Разработать систему поощрений для либерализации процессов правления в России после смены власти. Поддерживать демократию в соседних странах.

В то же время Россия вводит санкции против участников ЕС, стран НАТО и противников путинского режима в Кремле.

После создания списка «недружественных стран» Путин решил запретить въезд конкретным лицам из ЕС. Так, под персональные санкции попали: член французской делегации в ПАСЕ, докладчик по делу Алексея Навального Жак Мэр; глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах; председатель Европарламента Давид Мария Сассоли; глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт; зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова; председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Иварс Аболиньш; директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш; глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

Всем людям из санкционного списка запрещен въезд на территорию РФ. Однако ехать в Россию никто из них и не собирался. Тем не менее, в ЕС осудили решение Кремля и сказали, что Россия выбрала путь конфронтации с Европой, вместо налаживания отношений.