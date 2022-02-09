Российские провокации в преддверии парламентских выборов в Грузии

20:39 18 Сентябрь Киев, Украина

Финансируемая Кремлем пророссийская политическая партия «Альянс патриотов Грузии», которая известна в Грузии своими антизападными, ксенофобскими и туркофобскими заявлениями (особенно в распространении антитурецкой дезинформации и пропаганды в Аджарской Автономной Республике - грузинском регионе, граничащем с Турцией), в конце августа 2020 года начала активную фазу антитурецкой дезинформационной кампании.

Так, на улицах Грузии за 2 месяца до парламентских выборов появились рекламные щиты «Альянса патриотов», на которых Аджария отмечена красным, как и оккупированные Россией регионы Абхазия и Южная Осетия, с тремя стрелками, указывающими на регион с турецкой стороны и текстом «Защитим Аджарию! Защити свою часть Грузии!».

Таким образом, рекламный щит наглядно демонстрирует тактику дезинформационной кампании РФ: для создания альтернативных нарративов мировых событий российская пропаганда использует фальсификацию или искажения фактов, как в этом случае, и отвлечение внимания (на баннере угроза якобы исходит от Турции, на самом же деле это попытка отвлечь внимание от угроз, с которыми Грузия сталкивается со стороны России).

Грузинские прозападные оппозиционные партии считают обман грузинского общества с помощью фейковой информации попыткой разжигания межэтнической напряженности в Грузии, и требуют не допустить «Альянс патриотов» к парламентским выборам.

В ответ на это заявление «Альянс патриотов» обвинил прозападные оппозиционные партии – «Единое национальное движение» и «Европейскую Грузию» - в возможном саботировании (изменение дизайна баннера), не предоставив никаких доказательств.

Более того, для распространения дезинформации о Турции перед осенними выборами «Альянс патриотов» также использовал «Facebook»: с 29 августа по 5 сентября 2020 года пророссийская партия проплатила девять политических рекламных роликов, восемь из которых являются антитурецкими, относятся к историческим событиям, связанным со вторжением Османской империи в Грузию сотни лет назад, и в которых лидеры партии ложно обвиняют Турцию в оккупации грузинских территорий и «разоблачении» намерений страны оккупировать грузинские города.

Общая сумма расходов за вышеуказанный период составляет около 2 тыс. долларов США; потенциальный охват каждого объявления составляет примерно 1 миллион человек (население Грузии составляет 3,7 миллиона человек).

Цель Кремля – испортить турецко-грузинские отношения

Турция и Грузия установили прочные дипломатические, экономические и стратегические связи друг с другом. Поскольку Турция является ближайшим стратегическим партнером Грузии в регионе и крупнейшим инвестором в ее экономику, турецко-грузинские отношения привлекли значительное внимание прокремлевских игроков. Чтобы испортить эти близкие отношения, союзники Кремля в течение нескольких лет распространяли нарративы об угрозе «турецкого экспансионизма» в Грузии.

Посол США в Грузии заявил, что стране следует ожидать вмешательства России в осенние парламентские выборы.