Российские олигархи намерены приватизировать часть леса России

19:19 22 июля Киев, Украина

Уже не первый год российские олигархи всеми правдами и неправдами пытаются присвоить себе природные ресурсы, принадлежащие государству и его гражданам.

Так, на днях стало известно об очередном обращении гендиректора крупнейшей лесодобывающей компании, расположенной на Дальнем с просьбой разрешить приватизировать часть российского леса.

Компания эта называется Восток RFP Group, а ее контрольный пакет акций находится в руках Романа Абрамовича.

Исполнительный директор RFP Group Константин Лашкевич утверждает, что на Дальнем Востоке «становится все меньше» леса с пригодной для переработки древесиной, а естественный рост лесной площади произойдет только через 80–120 лет. Поэтому передача российских лесов в частные руки – это спасение, так как только приватизация лесов может позволить инвестировать в их интенсивное лесовыращивание миллионы долларов ради будущей экологии.

Тема приватизации леса появляется за последние годы не в первый раз. В марте 2020 года министр промышленности Денис Мантуров заявил, что правительство готово поддержать введение института частной собственности в лесной сфере. Против данной инициативы выступили россияне: как рассказал заведующий кафедрой лесной политики Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Владимир Петров, 90% опрошенных граждан негативно относятся к инициативе. «Люди опасаются, что, попав в частные руки, леса будут стремительно вырубаться, владельцы станут продавать их иностранцам, а простые граждане попросту не смогут пойти в лес», — пояснил профессор.