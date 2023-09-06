Российские миллиардеры меняют место рождения

13:00 13 августа Киев, Украина





Пока Путин смеется над Западом, его подчиненные и близкие друзья льют слезы. Введенные против них санкции фактически лишают возможности вести бизнес за границей. В результате, олигархи теряют свои состояния. Одни из самых богатых россиян в 2022 году потеряли в общей сложности 95 млрд долларов. У некоторых капитал сократился более чем в 2 раза. В России принято смеяться над санкциями. Там, якобы, они никакого вреда не несут, а только “укрепляют страну”. На самом же деле, даже те олигархи , которые обязаны своей карьерой Путину, которые продолжают поставлять армии агрессора сырье и продукцию, меняют публичную информацию о себе, в надежде, что это повлияет на решение об отмене экономических ограничений.Пока Путин смеется над Западом, его подчиненные и близкие друзья льют слезы. Введенные против них санкции фактически лишают возможности вести бизнес за границей. В результате, олигархи теряют свои состояния. Одни из самых богатых россиян в 2022 году потеряли в общей сложности 95 млрд долларов. У некоторых капитал сократился более чем в 2 раза.



Логично, что такая тенденция заставляет усомниться в правильности проводимой политики их бессменным лидером. Тем не менее, эти люди продолжают поддерживать Путина и войну Логично, что такая тенденция заставляет усомниться в правильности проводимой политики их бессменным лидером. Тем не менее, эти люди продолжают поддерживать Путина и войну в Украине , поставляя различную продукцию для производства военной техники агрессора. В тоже время, публичная информация о них терпит изменения и многие теперь, как можно увидеть из открытых источников, “были рождены в Украине” и к России, якобы, практически не имеют отношения.



Так, например, Михаил Фридман, совладелец «Альфа-групп», санкции против которого были введены вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину, жаловался журналистам, что он теперь не может “содержать больше трех домработниц в Англии”. Его банк до сих пор кредитует Тульский патронный завод, а компания «Альфа-страхование» страхует имущество концерна «Калашников». В Российской версии «Википедия», о Фридмане пишут, что он является российским бизнесменом:





А вот уже для англоязычных пользователей, он российско-израильский бизнесмен, родившийся в Украине:

А вот уже для англоязычных пользователей, он российско-израильский бизнесмен, родившийся в Украине:

Примечательно, что в англоязычной версии была внесена правка о том, что Фридман “был рожден в Украине” спустя 4 дня, после полномасштабного вторжения.



Другой “украинец” – Виктор Вексельберг, сделавший свою кровавую карьеру в 90-х и на сегодняшний день, являющийся близким другом Путина. Его заводы и бизнесы поставляют алюминий для российских самолетов и ракет. Для россиян, согласно тексту «Википедия», это российский предприниматель и инженер:



Тогда как для англоязычной аудитории, это “родившийся в Украине, российско-израильско-кипрский бизнесмен”: Другой “украинец” – Виктор Вексельберг, сделавший свою кровавую карьеру в 90-х и на сегодняшний день, являющийся близким другом Путина. Его заводы и бизнесы поставляют алюминий для российских самолетов и ракет. Для россиян, согласно тексту «Википедия», это российский предприниматель и инженер:Тогда как для англоязычной аудитории, это “родившийся в Украине, российско-израильско-кипрский бизнесмен”:

Правки о том, что Вексельберг “родился в Украине” также были внесены спустя 4 дня после полномасштабного вторжения.



Леонид Федун, акционер компании «Лукойл», которая предоставляет горюче-смазочные материалы российской армии. Информация в русскоязычной версии все того же сайта – российский предприниматель и миллиардер: Леонид Федун, акционер компании «Лукойл», которая предоставляет горюче-смазочные материалы российской армии. Информация в русскоязычной версии все того же сайта – российский предприниматель и миллиардер:



В англоязычной версии – “родившийся в Украине российский миллиардер”:





В то время, как Путин заявляет о том, что “Украины на самом деле не существует”, его друзья и карманные олигархи пытаются выставить себя “украинцами по праву рождения”. А российское гражданство они, якобы получили для упрощения ведения бизнеса. “На самом же деле”, эти люди то израильтяне, то киприоты, то англичане, но только не россияне. Они могут и вовсе отречься от российского гражданства и принять украинское (гипотетически, если бы была такая возможность), лишь бы с них сняли санкции. У него правки о месте рождения были внесены в декабре 2022 года.В то время, как Путин заявляет о том, что “Украины на самом деле не существует”, его друзья и карманные олигархи пытаются выставить себя “украинцами по праву рождения”. А российское гражданство они, якобы получили для упрощения ведения бизнеса. “На самом же деле”, эти люди то израильтяне, то киприоты, то англичане, но только не россияне. Они могут и вовсе отречься от российского гражданства и принять украинское (гипотетически, если бы была такая возможность), лишь бы с них сняли санкции.



Кроме этих трех олигархов, в России многие путинисты начали менять публичную информацию о себе для иностранных пользователей информационных ресурсов. Отличие лишь в том, что там они указывают другие места рождения. Однако суть тренда остается единой – отречься от России и всего российского, чтобы обмануть Запад и получить доступ к свои активам на Западе.