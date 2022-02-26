Российские космонавты на МКС готовы пить воду из мочи

Как известно, вопрос обеспечения водой длительно находящихся на МКС членов экипажа является очень актуальным. Возможно, выход найден российскими учеными. Как сообщает находящийся на МКС участник экспедиции Иван Вагнер, российские космонавты в порядке экспериментального испытания готовятся пить воду, которая получена в результате переработки мочи.
Известно, что в российском модуле Рассвет установлена экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС. Штатная система СРВ-УМ будет использоваться в новом модуле Наука, который должен прилететь на МКС в 2021 году.
Технология переработки мочи в воду испытывается в рамках эксперимента Сепарация.
Переработка мочи позволяет снизить объем поставки воды на станцию грузовыми кораблями с Земли. На американском сегменте станции также имеется система переработки мочи в воду.
Помимо Вагнера сейчас на МКС летают российский космонавт Анатолий Иванишин и американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Напомним, в ночь на 3 октября в США состоялся успешный запуск ракеты Antares, собранной с участием специалистов украинского КБ Южное. Как сообщает NASA. Корабль Cygnus доставит на МКС 3,6 тонн полезного груза.
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