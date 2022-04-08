15:44 10 ноября Киев, Украина

Имея успешный опыт использования различных ЧВК на территории Украины и во избежание необходимости прямого военного вмешательства на стороне своего союзника – Армении - по Договору коллективной безопасности, Россия направила в Армению частные военные компании, контролируемы ГУ ГШ ВС РФ и выполняющие задачи по сохранению контроля над Арменией путем обороны или отражения захваченных Азербайджаном территорий.

Из открытых источников известно, что на сегодняшний день в Нагорном Карабахе на стороне армянских формований принимает участие большая группировка курдской этнической группы, в состав которой входят представители сирийской Рожавы, боевики Рабочей партии Курдистана и курды-езиды, которые под руководством российских инструкторов – представителей российских спецслужб - проходят боевую подготовку в военных лагерях на полигонах Армении.

Более того, по данным аффилированного с МО РФ ресурса «Комсомольская правда», на днях для участия в боевых действиях в Нагорный Карабах была направлена группа незаконного вооруженного формирования, в состав которого входят курды-езиды, получившие реальный боевой опыт в сирийских городах Африн и Манбидж.

Кроме того, для обеспечения сохранения российского контроля над армянами и своими военными базами на армянской территории, Москва в открытую и не только продолжает направлять в Армению вооружение.

Конечно, предоставляя финансовую и дипломатическую помощь, Россия рассчитывала на безоговорочное сохранение своего влияния в регионе. Но похоже, и здесь ситуация вышла из-под контроля Кремля. Боевики, манипуляции и пропаганда уже не работают… Армянская оборона подавлена, а российские политтехнологи продолжают уповать на информационные вбросы.

Финал этого противостояния уже более чем очевиден…