Российская соцсеть стала информационным плацдармом для экстремистов из ЕС и США

«Facebook», запустивший программу противодействия дезинформации, периодически удаляет огромное количество учетных записей пользователей, страниц и групп. Например, в сентябре «Facebook» удалил созданные в РФ 40 профилей пользователей, 17 страниц, одну группу и шесть учетных записей Instagram, из-за скоординированного недостоверного поведения. На профилях, связанных с правящей партией «Единая Россия», размещали контент, предназначенный для поддержки правительства и дискредитации российской оппозиции.

Подобная политика «Facebook» не только усмиряет пророссийских пропагандистов, но и «отпугивает» неонацистов, антисемитов и других представителей праворадикальных группировок из Европы и США, которых блокирует «Google» и «Facebook».

Последовав примеру французских праворадикальных движений и нескольких неонацистских групп, заблокированных в американских соцсетях, ультраправые силы из стран ЕС и Америки перешли на российскую платформу «ВКонтакте», где могут свободно выражать свои экстремистские позиции.

Подобная миграция в российскую соцсеть вызывает обеспокоенность у западных специалистов, понимающих, что РФ будет манипулировать собранными данными для достижения геополитических целей.

Располагая полным доступом к этой платформе, российские спецслужбы выявляют членов экстремистских группировок, выходят на главных лиц, вербуют исходя из имеющейся зачастую «деликатной» информации либо на финансовой основе, и используют для дестабилизации ситуации в других странах, в частности, в странах ЕС и США.

Для Запада это новый вызов – отсутствие юридической возможности вмешаться в деятельность российской сети, используемой РФ не только для прогнозирования поведения экстремистских группировок, но и для подготовки террористов для подрывной деятельности и вмешательства во внутренние дела других стран!