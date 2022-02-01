Российская пропаганда в ОРДЛО и не только

19:49 12 Май Киев, Украина

В преддверье выборов в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре 2021 года, Россия агитирует голосовать на них граждан ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). При этом агитация и пропаганда происходит не только на оккупированных территориях, но и по всей Украине вследствие вещания российских телеканалов. В том числе федеральное вещание рассказывает о членах НВФ (незаконных военных формирований) как о героях, тем самым призывая больше людей записываться в их ряды.

Стало известно, что двое российских депутатов Госдумы - Андрей Турчак и Дмитрий Савлин, прибыли на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, чтобы проводить агитацию среди местного населения для участия в выборах. Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября. Депутаты намерены призывать голосовать за «Единую Россию» тех граждан, кто уже получил российские паспорта.

Впрочем, этому способствуют не только депутаты. До сих пор остается сильным влияние российского федерального телевиденья в ОРДЛО, а также по всей территории Украины. В особенности сильно это проявляется вблизи линий разграничения. Чтобы уменьшить российское влияние с голубого экрана Министерство культуры и информационной политики Украины разработало и уже завершает наработку плана мероприятий по блокированию сигнала с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также вещания российских каналов на украинских территориях. Вместо них, должны вещать не только эфирные украинские телеканалы, но и часть интернет-ресурсов, каких именно, пока не известно.

Тем временем в Бразилии и Украине были задержаны военные боевики, выступавшие на стороне сепаратистов и пророссийских организаций. Так, используя агитацию и средства массовой информации, Россия привлекает на свою сторону не только местных жителей Донбасса, но и зарубежных наемников.

Задержанным в Бразилии человеком оказался Рафаэль Лусварги. Он уже попадал в плен и был приговорен в Украине к 13-ти годам лишения свободы. Однако во время обмена пленными в 2019 году был передан обратно НВФ, после чего отправился в Бразилию. Его задержали 9 мая 2021 года местные правоохранители, в том числе за участие в боевых действиях на стороне агрессора.

Другого представителя НВФ задержали уже в Украине. Это произошло 10 мая. Человек имел при себе документы, подтверждающие его принадлежность к НВФ так называемой «ДНР» и собирал информацию о расположении украинских военных. Он является одним из командиров так называемого "министерства обороны ДНР" и теперь мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Люди, упомянутые выше, выступают примером, как несут наказания те, кто верит российской пропаганде, способствует ее распространению и выступает в качестве исполнителя воли ее заказчика.