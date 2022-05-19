Российская пропаганда непобедима

17:23 17 декабря Киев, Украина





Начиная с 2014 года, после аннексии Крыма, европейское сообщество пришло к решению о необходимости победить Кремлевскую пропаганду. Аналитики и эксперты предпринимали и предлагали разные способы для решения данной проблемы. Создание информационных порталов, новых телеканалов, вербовка российских журналистов. Но все это оказалось бесполезным. Современная В ноябре 2016 года, в результате обсуждения в Европарламенте, было принято решение о борьбе с российской пропагандой. Были подведены итоги наблюдения экспертов в течении двух лет. Большинство склоняются к тому, что российскую пропаганду невозможно победить, более того – не имеет смысла.Начиная с 2014 года, после аннексии Крыма, европейское сообщество пришло к решению о необходимости победить Кремлевскую пропаганду. Аналитики и эксперты предпринимали и предлагали разные способы для решения данной проблемы. Создание информационных порталов, новых телеканалов, вербовка российских журналистов. Но все это оказалось бесполезным. Современная Путинская пропаганда достаточно таргетированна, заточена исключительно под целевую аудиторию. Любое противодействие со стороны Европы лишь подтверждало утверждение России.

На Первом канале регулярно выходят видеоролики о ситуации в Беларуси. Там говорится и мирных протестах. Одни агитируют за Лукашенко, другие против. Постоянно сравнивают с Украиной и Майданом. Ни слова о столкновениях с правоохранителями и о избиениях журналистов, мирных граждан, женщин, детей. Позиций достаточно нейтральная, так как до конца не понятно, как именно Путин поступит с Лукашенко – или поддержит или поменяет.

Утверждение, что западные Лидеры, в особенности США, стараются дестабилизировать обстановку в России путем экономических блокад на слуху у каждого россиянина , кто смотрит федеральные каналы. Они убеждены в том, что все беды в стране из-за американцев и украинцев, прибалтов и поляков. Однако по новостям не говорится, как в 2016 году российскими спецслужбами была совершена кибератака на предвыборный сервер Хилари Клинтон, как Россия вторглась на территорию Украины без опознавательных знаков и захватила часть территорий, как Путин выразил “интерес” относительно стран Балтии и получил отпор от ЕС, как российские диспетчеры направили самолет с президентом Польши на неверный курс и он разбился. В российских новостях ни слова о том как Путин настраивает против себя и целого государства весь мир. В замен, пропаганда говорит о том, что русские самые лучший народ в мире и все им завидуют, по этому и ставят палки в колеса.

Остается надеяться, что новый президент Молдовы не будет вестись на поводу у Кремля. По словам Майи Санду, она намерена держать уверенный курс в ЕС, однако на Первом канале говорят, что Путин поздравил ее с победой на выборах и выразил надежды о скорейшем сотрудничестве обеих стран. Такая трактовка говорит о том, что в будущем, Молдова, возможно, так и останется пророссийской страной.



Какими бы не были доводы оппозиции по отношению к российской пропаганде, они будут восприниматься как пропаганда и дезинформация с другой стороны направленная против Путина и Москвы. Именно поэтому на данный момент нет определенно точного противоядия от подобного яда. По прогнозам специалистов, весь ХХІ век будет таким. Не стоит уповать на будущее, необходимо найти решение уже сейчас.