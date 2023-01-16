Российская нация стремительно сокращается, утверждают аналитики

19:37 15 января Киев, Украина

Этническое население России ежегодно сокращается, уверяют аналитики. Несмотря на прирост населения с 2010 по 2021 год, количество этнических русских в РФ сократилось более чем на 5 млн человек.

«Пропаганда не только создала “вторую армию мира”, но и определила Россию, как государство, в котором более 80% населения являются этническими русскими, “поддерживающими государство и прославляющими «русский мир»”. Согласно данным переписи населения России, опубликованным в конце декабря 2022 года, число людей, идентифицирующих себя этническими русскими, сократилось со 111 016 896 до 105 579 179 человек. В свою очередь это означает, что с 2010 года, население этнических русских в РФ сократилось с 77,71% до 71,73%. Этот спад особенно поразителен, потому что он произошел после аннексии Крыма, который привел к формальному увеличению числа этнических русских, так как всех крымчан автоматически начали считать таковыми», - приводят цифры украинские специалисты, анализируя данные.

За последние десять лет некоторые русские, возможно, ассимилировались с другими группами, хотя число тех, кто это делает, недостаточно, чтобы объяснить сокращение такого масштаба. «Это отражает ослабление привязанности к русской этнической идентичности, что привело к резкому увеличению числа граждан, вообще не заявивших о своей национальности: 11 млн сейчас по сравнению с 5,6 млн в 2010 году, или каждый девятый житель», - сообщают статисты.

Как указывает пражский аналитик Харун Сидоров, снижение заявлений о российской идентичности отчасти отражает трудности проведения переписи населения в РФ во время пандемии. Тогда переписчики не могли связаться с людьми или люди отказывались открывать свои двери, соцработники использовали другие источники для заполнения официальных форм, что позволяло им вводить большую часть данных. Правила переписи не позволяют переписчикам вводить данные о национальности или родном языке, если они не предоставлены человеком лично. Но опубликованные данные переписи, утверждает Сидоров, показывают, что это ограничение объясняет лишь небольшую часть общего сокращения населения, объявившего себя этническими русскими.

«Изучение русского языка не стало тем инструментом, который заставил бы население изменить свою национальную идентичность», - пишут политологи.

«Также большую роль играет социальное положение в стране. Если в регионах, где преобладает не русское население принято иметь большие семьи с несколькими детьми, то среди этнического населения РФ женщины все чаще отказываются рожать, либо создают семьи с не этническими русскими», - сообщают аналитики, пожелавшие не называть своих фамилий.

«По всей видимости, прогнозы социологов, демографов, этнографов и других экспертов, занимающихся подобными исследованиями, не далеки от истины и Россию через несколько десятилетий будут населять не этнические русские. Возможно, тогда русская нация сможет переродиться, если в этом случае ее вообще можно будет называть таковой», - считают политологи.