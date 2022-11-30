Российская месть гражданскому населению

11:01 29 ноября Киев, Украина

На протяжении нескольких недель Россия наносит массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Сильно пострадала энергетика. По словам кремлевских пропагандистов, это “удары возмездия” за террористические действия.

Армия агрессора терпит поражение на поле боя. Мобилизация не дала преимущество оккупантам. В сентябре ВСУ освободили практически всю Харьковскую область, затем без боя сдали Херсон и всю правобережную часть Херсонской области. Более того, за 9 месяцев полномасштабного вторжения, агрессор так и не сумел продвинуться дальше нескольких сел в Донецкой области, в связи с чем, Минобороны РФ неоднократно заявляло о захвате одного и того же населенного пункта, чтобы создать картинку продвижения российской армии.

Все это время, пропагандисты усердно работали над поддержкой образа оккупантов. С их помощью, россияне до сих пор считают свою армию “второй в мире”, а военных – “героями, которые единолично уничтожают сотни противников ценой собственной жизни”. «Бесконечные поражения агрессора на поле боя, неумолимо разрушают картинку создаваемую пропагандистами. После освобождения ВСУ Харьковской области, можно было заметить, как типичные “часы ненависти” Соловьева, стали еще более агрессивными. Если раньше пропагандисты обвиняли в войне и неудачах российской армии на поле боя США, то теперь они в неистовстве начали призывать наносить удары по городам и по объектам.», — заявляют военные аналитики.

В особое бешенство, пропагандисты впали после взрывов на Крымском мосту и освобождения Херсона. “Хотелось бы увидеть удары по Майдану”, “Я не понимаю, почему у нас обстреливают Белгород, а до сих пор существует Харьков”, “Они за это должны там и замерзнуть, и сгнить”. Такие цитаты стали нормой среди кремлевских пропагандистов.

«Высказывания маргинальных представителей российского общества на телеэкранах, имеют связь с мыслями Путина. Приказ диктатора уничтожать гражданское население Украины пропагандисты называют “ударами возмездия”. Однако абсурдность таких атак, показывает фатальное положение российской армии на поле боя», — считают политологи.

В то же время, опросы социологов показывают, что более 80% украинцев не желают проведения переговоров с агрессором и не имеют претензий к военному руководству страны.

С другой стороны, атаки РФ послужили веским поводом для НАТО и Европарламента признать Россию – государством спонсором терроризма. Да, Украину ждет тяжелая зима в связи с перебоями электроэнергии и тепла. Однако это никак не повлияет на мотивацию ВСУ деоккупировать всю территорию Украины, либо сесть за стол переговоров с агрессором.