20:06 04 февраля Киев, Украина

5-го февраля в силу должен вступить запрет на покупку российских нефтепродуктов. По оценкам аналитиков этот удар приведет к ежедневным убыткам в сотни миллионов долларов, а России придется сократить добычу нефти. Эмбарго на поставки российских нефтепродуктов окажет серьезное воздействие на экономику РФ и возможности Кремля в контексте ведения войны в Украине, и новый удар может оказаться ощутимее, чем от предыдущих санкций Запада в отношении экспорта сырой нефти из России.

По мнению экономического обозревателя и публициста Максима Бланта, введенный потолок цен на российскую нефть 5-го декабря нанес существенный удар по экономике агрессора. Валютные поступления в бюджет России сократились. Оставшиеся покупатели требуют большие скидки на сырую нефть. При этом цены начали падать в ноябре, еще до введения ограничения. По подсчетам исследователей, РФ недополучает из-за этого 160 млн евро в день.

Теперь же, экономика агрессора в ожидании нового удара. По подсчетам хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), Россия ежедневно будет терять 280 млн долларов от эмбарго на нефтепродукты, которое должно заработать 5-го февраля.

Согласно лишь официальным российским структурам, объемы переработки нефти в нефтепродукты в 2023 году сократятся на 15%, а добыча упадет с 535 млн тонн до 490 млн тонн. Дело в том, что в 2021 году, те страны, которые присоединятся к эмбарго 5-го февраля, по самым скромным подсчетам импортировали из РФ 57% всех нефтепродуктов агрессора. Весь этот объем, а это почти 80 млн тонн, продать кому-то другому будет очень трудно. К примеру, Иран, Индия и страны Персидского залива сами являются экспортерами нефтепродуктов. И если сырая нефть с мольбами Кремля и большими скидками еще может закупаться немногочисленными партнерами РФ, то переработанное сырье уже никому не интересно.

Те страны, которые являются импортерами нефтепродуктов на Юге и Востоке, связаны долгосрочными контрактами с действующими поставщиками и получают ресурс по выгодным для них ценам. В свою очередь экспортеры недавно увеличили объемы собственного производства и тем более не заинтересованы в покупке российской продукции. Россия зависит от Европы гораздо больше, чем Запад зависит от российских углеводородов. Это еще раз доказывает, что РФ всего лишь большая бензоколонка, которая лишившись своего главного покупателя, потеряла для мира всякую значимость. И пока “Европа мерзнет, не моется и голодает”, в России отмечается “положительный рост отрицательных доходов”.