Российская экономика не выдержит увеличения оборонного бюджета, считают эксперты

19:57 14 октября Киев, Украина

«Продолжающаяся агрессия России против Украины и попытки Кремля накалить политическую ситуацию и оттянуть момент поражения на поле боя путем мобилизации, ядерного шантажа и, по всей видимости, даже диверсий на газопроводах в Балтийском море поднимают вопрос о растратах на войну, которые давно перешли за черту возможностей оборонного бюджета РФ», — утверждают западные экономисты.



С мая 2022 года российское правительство не публиковало данных об оборонном бюджете. По мнению экономистов, расходы на оборону с января по апрель составили почти 1,6 трлн рублей (26,4 млрд долларов), при этом расходы на март и апрель составляли около 500 млрд рублей (8,3 млрд долларов) в месяц. «Учитывая эту динамику по сравнению с расходами Кремля на оборону в предыдущие годы — примерно 300 млрд рублей (5 млрд долларов) в месяц - и тот факт, что первоначальный оборонный бюджет в 2022 году составлял 3,85 трлн рублей (63,6 млрд долларов), истинная сумма оборонных расходов России к концу 2022 года вполне может достичь 5,5 трлн рублей (90,9 млрд долларов)», — считают специалисты.



Эта оценка коррелирует с двумя ключевыми фактами. Во-первых, в июне 2022 года дополнительные запланированные расходы на производство вооружений официально оценивались в 600–700 млрд рублей (9,9–11,6 млрд долларов). Во-вторых, после пересмотра в сентябре 2022 года смета всего оборонного бюджета России на 2022 год была скорректирована до 4,7 трлн рублей (77,7 млрд долларов), но это изменение точно не будет последним. Таким образом, расходы на оборону сами по себе выводят российский государственный бюджет из равновесия. И в эти расходы не входит финансирование силовых и правоохранительных органов, таких как Росгвардия и ФСБ, которые также участвуют в войне против Украины. Первоначально бюджет на 2022 год для силовых и правоохранительных органов был установлен в размере 2,8 трлн рублей (46,3 млрд долларов США), но данные свидетельствуют, что с тех пор план несколько раз существенно менялся.





Вот к каким выводам приходят экономисты, анализируя сложившуюся ситуацию. Стремительно растущий оборонный бюджет означает меньшую гибкость и эффективность государственных расходов России. Следовательно, Кремль принял решение разделить бремя расходов на оборону с региональными и местными бюджетами. Таким образом, региональные и местные администрации теперь будут закупать технику двойного назначения, коммерческие беспилотные летательные аппараты, системы лазерного наведения и другие материалы по прямым запросам Минобороны РФ. Этот процесс тесно связан с продолжающейся мобилизацией, которая сталкивается не только с хаосом, но и с нехваткой основного оборудования, медикаментов и систем боевого обеспечения. Таким образом, оборонный бюджет России в 2023 году должен превысить запланированные расходы.



Но проблема здесь в том, что сейчас, ни один региональный бюджет в России не является независимым от кремлевских капризов, и, как следствие, ни один местный бюджет не является независимым от региональных распоряжений. Это означает, что решение правительства использовать региональные и местные бюджеты для нужд обороны создало дополнительные дисбалансы и нестабильность в российской политико-экономической системе. И это особенно радует, на фоне экономического кризиса начавшегося спустя 2 года пандемии, международными санкциями на поставку технологий промышленного оборудования и сокращением экспорта главной статьи доходов РФ. В 2023 году турбулентность российских оборонных расходов, вероятно, усилится. В бюджетном предложении на 2023 год предусмотрено почти 5 трлн рублей (82,6 млрд долларов) на оборону и 4,2 трлн рублей (69,4 млрд долларов) на безопасность и правоохранительные органы по сравнению с ранее запланированными 3,6 трлн рублей. (59,5 млрд долларов) и 2,9 трлн рублей (47,9 млрд долларов) соответственно. Однако проводимая мобилизация с самого начала ставит под сомнение этот план, так как не очерчены четкие параметры этого процесса, и он уже протекает достаточно хаотично. Таким образом, если война продолжится до конца 2022 года, то расходы России на оборону, скорее всего, значительно превысят 5 триллионов рублей (82,6 млрд долларов).Вот к каким выводам приходят экономисты, анализируя сложившуюся ситуацию. Стремительно растущий оборонный бюджет означает меньшую гибкость и эффективность государственных расходов России. Следовательно, Кремль принял решение разделить бремя расходов на оборону с региональными и местными бюджетами. Таким образом, региональные и местные администрации теперь будут закупать технику двойного назначения, коммерческие беспилотные летательные аппараты, системы лазерного наведения и другие материалы по прямым запросам Минобороны РФ. Этот процесс тесно связан с продолжающейся мобилизацией, которая сталкивается не только с хаосом, но и с нехваткой основного оборудования, медикаментов и систем боевого обеспечения. Таким образом, оборонный бюджет России в 2023 году должен превысить запланированные расходы.Но проблема здесь в том, что сейчас, ни один региональный бюджет в России не является независимым от кремлевских капризов, и, как следствие, ни один местный бюджет не является независимым от региональных распоряжений. Это означает, что решение правительства использовать региональные и местные бюджеты для нужд обороны создало дополнительные дисбалансы и нестабильность в российской политико-экономической системе. И это особенно радует, на фоне экономического кризиса начавшегося спустя 2 года пандемии, международными санкциями на поставку технологий промышленного оборудования и сокращением экспорта главной статьи доходов РФ.

Несмотря на то, что основными причинами увеличения расходов России на оборону стали массовые потери в живой силе и вооружении, это увеличение, скорее всего, приведет лишь к увеличению затрат на производство и закупку вооружений и военной техники, а не к улучшению их количества и качества. Дефицит кадров в российской экономике, в том числе в оборонной промышленности, был серьезной проблемой еще до войны, и продолжающаяся агрессия Кремля в Украине в сочетании с мобилизацией лишь усугубляет этот дефицит.



Таким образом, факты свидетельствуют, что в отношении расходов на оборону типичный для Кремля подход к решению проблем путем вбрасывания в них денег не принесет положительных и устойчивых результатов. Хотя, несмотря на отсутствие ощутимых результатов, краткосрочным побочным эффектом этих безудержных трат является поддержание лояльности Кремлю среди вооруженных сил и оборонной промышленности. Тем не менее дальнейшие дисбалансы в российском оборонном секторе неизбежны. Более того, учитывая, что рубль больше не является свободно конвертируемой валютой и что в обозримом будущем он может неожиданно обесцениться, стремительно растущие расходы России на оборону могут потерять для Кремля смысл без дальнейшего восстановления командной экономики».