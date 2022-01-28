Российская дезинформация достигла уровня 2014 года

22:03 28 Январь Киев, Украина

Провокационные заявления российских СМИ не имеют под собой реально подтвержденных данных. Вся информация, публикуемая ими, считается абсолютной дезинформацией и пропагандой, направленной на дестабилизацию Украины и НАТО.

По словам экспертов, российская пропаганда достигла уровня 2014 года, когда СМИ откровенно врали и видоизменяли факты в свою пользу.

Так, можно наблюдать недавнее заявление российских и пророссийских массмедиа о городе Мариуполь. Они, ссылаясь на международное издательство «Bloomberg», заявили, что жители города не станут защищать свою землю, убегут в случае войны. При этом оставленная ссылка на статью зарубежного СМИ, приводит статью, в которой прямо противоположно говориться о ситуации. Даже название статьи в дословном переводе гласит – “Войска Путина не получат аплодисментов в этом некогда пророссийском городе”.

Кремлевская дезинформация рассчитана на ту часть населения, которая не проверяет полученную информацию. В данном случае видна абсолютная ложь. При этом российские пропагандисты даже не постеснялись оставить ссылку на прямой источник информации, видимо, предполагая, что люди не станут самостоятельно переводить текст публикации с иностранного языка, чтобы удостовериться в правдивости написанного.

Не следует доверять непроверенным источникам информации, особенно тем, которые находятся в юрисдикции агрессора. Более того, все заявления международных СМИ, а также средств массовой информации Украины о возможном вторжении России, являются сугубо теоретическими. То есть, издательства могут лишь предполагать дальнейшее развитие событий, основываясь на спутниковых снимках, фото — видеоматериалах, слухах и публикациях более авторитетных изданий, которые есть в свободном доступе. Реальная информация о положении дел, добываемая разведслужбами Украины и их коллегами в НАТО засекречена, в целях безопасности государства. Из этого следует, что украинцы должны доверять своим военным и правительству по факту российской агрессии.

Следует подчеркнуть, что принятие ничем не подтвержденной информации влечет за собой распространение панических настроений, что приводит к совершению необдуманных действий. Это, в свою очередь, является основной целью дезинформации Кремля.

Украина должна сохранять целостность перед лицом агрессора, не допускать раскола в обществе. По словам военных экспертов, силы украинской армии вполне достаточно, чтобы противостоять российскому вторжению, в том случае, если оно все же произойдет. Не достигнув первостепенной задачи по деморализации боевого духа населения, Путин не станет предпринимать последующих шагов. В данной ситуации очень важно сохранять “холодный” ум, для трезвой оценки ситуации. Сопоставив достоверные факты, легко прийти к выводу, что агрессия со стороны Кремля принесет внутренним российским “элитам” большой вред, а значит, поставит под угрозу правление Путина. А российский диктатор очень боится потерять свое кресло, даже больше, чем полностью лишиться влияния на Украину.