Российская авиация не в силах обеспечить себе превосходство в воздухе

16:00 31 октября Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения в Украину Воздушно-космические силы РФ (ВКС) не смогли продемонстрировать успехов, несмотря на заявленные ранее, модернизацию и перевооружение, проходившее в течение предыдущих 12 лет, пишут военные эксперты из Киева.

Видимо, так называемое “превосходство” российской авиации существует лишь на устах пропагандистов.

Российский генерал Сергей Суровикин, недавно назначенный командующим российскими войсками в Украине и главнокомандующим ВКС, заявил, что за 236 дней войны, с 24 февраля по 17 октября, ВКС провели более 34 тыс. боевых вылетов и выпустили более 7 тыс. управляемых ракет.

«На первый взгляд, эти цифры поражают. В то же время, они результаты объясняют, почему российской авиации не удалось достичь превосходства в украинском небе. Дело в том, что россии не удалось достичь той интенсивности и эффективности военно-воздушных сил, которые демонстрировались в прошлом Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО, что было целью Кремля на протяжении десятилетий. Например, международная коалиция в ходе операции в Ираке совершила 20 733 боевых вылета и применила 19 948 управляемых боеприпасов за короткий период с 19 марта по 18 апреля 2003 года.

Если коротко, то среднесуточные показатели активности ВКС РФ в Украине по сравнению с показателями США и их союзников в Ираке два десятилетия назад в пять раз меньше по боевым вылетам и в 21 раз меньше по пуску управляемых ракет. Это дает представление о том, почему российской авиации было недостаточно, чтобы победить Украину в начале полномасштабного вторжения», — анализируют ситуацию украинские эксперты.

В течение нескольких десятилетий после советского периода авиация России развивалась по двум основным направлениям. С одной стороны, ее теоретическое развитие предполагало постоянную подготовку к противостоянию с превосходящими силами ВВС США и НАТО. С другой стороны, авиация на практике была связана в основном с боевыми действиями против нерегулярных сил, не имевших ни официальных ВВС, ни передовых противовоздушной комплексов обороны, сообщают военные эксперты.

По их мнению, в ходе операций основными обязанностями ВКС были прикрытие наземных войск и огневая поддержка. Единственным исключением была Грузия в августе 2008 года, когда россия выиграла войну за пять дней и потеряла шесть самолетов, три из которых были сбиты дружественным огнем. «Несмотря на то, что возможности противовоздушной обороны грузинских ВВС были весьма невелики, они показали слабость российской авиации. Однако программа перевооружения и сирийская кампания вернули Вооруженным силам РФ уверенность в себе на этой арене.

В течение 2009–2021 годов ВКС получили 587 новых боевых самолетов разных типов, в том числе 134 истребителя-бомбардировщика Су-34, 140 истребителей Су-30М2 и Су-30СМ, 103 истребителя Су-35С и около 300 боевых вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35. Однако, как показала практика, количество не обеспечило превосходство над качеством», — считают аналитики.

Базовый образовательный уровень российских военных, в том числе будущих летчиков, значительно ниже, чем у студентов гражданских вузов. Более того, военному летчику требуется не менее пяти лет после выпуска, чтобы получить минимально достаточный уровень квалификации, необходимый для полетов в ВКС.

Это означает, что военные летчики не становятся боеспособными до 27–28 лет. Однако в возрасте от 32 до 35 лет почти 80% российских летчиков-истребителей уходят на пенсию по состоянию здоровья. Следовательно, большинство лейтенантов и капитанов среди летчиков ВКС неспособны эффективно выполнять боевые задачи, а дефицит квалифицированных и хорошо подготовленных летчиков среди среднего и старшего офицерского звена сохраняется.

«Пилоты ВКС в течение последних нескольких лет ежегодно налетали от 80 до 100 часов. Таким образом, типичные майоры или подполковники, которые являются пилотами истребителей, могут налетать около 900 часов за время своей военной службы. А это значит, что квалификации летчиков подкрепляется соответствующей бумагой, однако на самом деле, они не готовы к реальным условиям современной войны», — считают украинские военные эксперты.

Помимо отсутствия военно-разведывательных возможностей, дефицита управляемых боеприпасов и высокого уровня, связанных с этим технических происшествий, ВКС сталкивается с недостатком командных систем и даже единой командной культуры. Разные и плохо интегрированные системы управления вместе с кризисами в отношениях между высшим начальством и военнослужащими, привели к созданию “лучшей в мире авиации” по телевизору, но не допустили развитие и совершенствование личного состава, — заявляют аналитики.

Поэтому не удивительно, что украинские ассы в первые недели вторжения побеждали в боях против двух истребителей противника одновременно, заключают эксперты в области ведения войн.