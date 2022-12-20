19:20 20 декабря Киев, Украина

Россия продолжает совершать террористические атаки в мирных городах Украины. Заявляют украинские издания. Если раньше пропагандисты вместе с представителями оккупационных войск утверждали, что “удары наносятся исключительно по военным целям”, то теперь риторика изменилась. Путин поддержал и похвалил военных преступников за действия в Украинских городах.

«Как ни странно, но среди представителей цивилизованных стран до сих пор находятся те, кто считает необходимостью “сохранить лицо Путину”, предоставив ему некие “гарантии безопасности”. Впрочем, в этом нет нужды, ведь диктатор и без того прекрасно сохраняет свое “лицо” – свою настоящую сущность тирана, террориста, нациста, истребителя народов», - заявляют политтехнологи Украины.

“Сейчас много шума по поводу ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал, кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередач Курской АЭС? Кто не подает воду в Донецк? Стоит нам только пошевелиться – шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи” – заявил Путин. Украинские эксперты считают такое заявление признанием в геноциде украинского народа.

«Массированные удары, вроде тех, что совершает агрессор, невозможно осуществить сразу после отдачи приказа. Для этого необходима тщательная подготовка: планирование, согласованность в действиях, программирование ракет, подвоз на места дислокации топлива и т.д. Согласно данным разведок, на подготовку подобных ударов может уходить минимум 10 дней. Первый массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины произошел 10 октября. Взрыв на Крымском мосту – 8 октября. Это значит, что оккупанты планировали теракт задолго до взрывов на крымской переправе. Кроме того, сама постройка является незаконной. Киев не давал разрешения на соединение России и Украины через Керченский пролив посредством моста», — заявляют политтехнологи, на называющие своего имени.

Во взрыве ЛЭП ведущей к Курской АЭС без промедления обвинили “украинских диверсантов”, не проводя предварительного расследования. Кроме того, спустя 3 месяца, ФСБ так и не предоставило никаких доказательств в пользу своих обвинений. В тоже время, Кремль использовал этот прецедент, чтобы оправдывать захват Запорожской АЭС.

Вода, которую “не подает Киев в Донецк”, должна идти из России, так как именно страна-агрессор ввела туда свои войска и установила марионеточное правительство с целью будущей аннексии территорий. По какой причине Украина должна поставлять ресурсы – Путин не говорит, однако вновь использует это как оправдание.

«Оправдания ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины не выдерживают и малейшей критики, они никак не вяжутся с главным фактом – Россия начала вторжение. Не в силах противостоять украинской армии на поле боя, столкнувшись с нежеланием украинцев принимать режим тирании, Путин поступил, как и все остальные правители московской империи – он прибегнул к геноциду нашего народа», — заявляют политологи, пожелавшие остаться анонимными.

По их мнению слова Путина должны быть рассмотрены в суде Гааги. «Он является главным виновником десятков тысяч смертей украинцев. По приказу Путина уничтожается наша нация лишь потому, что мы выбрали свой путь и не хотим становиться частью кровавой кремлевской империи. Путин и все, кто его поддерживает, должны понести наказание, как субъекты, совершающие преступления против человечности», — пишут политтехнологи, не назвавшие своих имен.