Российская армия блокирует выход мирного населения из осажденных городов

Украина стойко противостоит российскому вторжению 48-й день. За время войны агрессор понес масштабные потери, так и не достигнув желаемых результатов, продолжает ракетные атаки и наращивает силы на востоке страны. После провала первого этапа Россия сейчас активно готовится ко второй фазе наступления. Военные эксперты считают, что ситуация на фронте может обостриться уже в ближайшие дни.

Мариуполь продолжает находиться в очень сложном положении. Уже второй день подряд российские войска не выпускают даже население на собственном транспорте, те коридоры, которые работали, по крайней мере, на выезд в одну сторону, сейчас они также не работают. В других регионах та же ситуация, в Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области постоянными обстрелами не допускают даже возможность эвакуации.

Факт удержания мирного населения означает, что Россия в ближайшее время перейдет к осуществлению второй фазы операции на Востоке и Юге Украины. Анализ тактики российской армии свидетельствует о том, что мирное население не выпускается из городов с целью использования его для пропаганды. В случае захвата украинских городов, россияне начнут снимать сюжеты о том, как они раздают гуманитарную помощь, а также заставлять людей рассказывать ложную информацию об украинских солдат, обвиняя их в военных преступлениях, чем попытаются нивелировать осуществленный ими геноцид в городах Киевской области.