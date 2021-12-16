Роскомнадзор оштрафовал TikTok за размещение информации с призывами выйти на акции протеста

19:28 07 Апрель Киев, Украина





В Москве суд

Также, Роскомнадзор оштрафовал ВКонтакте и Одноклассники по тем же причинам. Более того, на данный момент уже назначено рассмотрение дел в отношении Google и Facebook на 4 мая. Относительно Twitter, Роскомнадзор решил продолжить ограничивать работу приложения до 15 мая, несмотря на то что компания согласилась удалить требуемый министерством контент.



“Демократическая” страна Россия демонстрирует готовность закрыться за железным занавесом и подобном коммунистическим странам типа Китай, КНДР, Вьетнам ввести тотальную цензуру для СМИ и интернета. Пока претензии к Twitter остаются актуальными, Роскомнадзор решил взяться за социальную сеть TikTok. Министерство заявило о материалах, в которых звучали призывы к несовершеннолетним выходить на митинги.В Москве суд оштрафовал социальную сеть на 2,5 млн рублей. По данным властей, на площадке был размещен контент с призывом участия в акции. О какой именно акции шла речь, в сообщении суда не уточняется.Также, Роскомнадзор оштрафовал ВКонтакте и Одноклассники по тем же причинам. Более того, на данный момент уже назначено рассмотрение дел в отношении Google и Facebook на 4 мая. Относительно Twitter, Роскомнадзор решил продолжить ограничивать работу приложения до 15 мая, несмотря на то что компания согласилась удалить требуемый министерством контент.“Демократическая” страна Россия демонстрирует готовность закрыться за железным занавесом и подобном коммунистическим странам типа Китай, КНДР, Вьетнам ввести тотальную цензуру для СМИ и интернета.

Сегодня уже существует российская социальная сеть с модным названием ЯRUS. По словам разработчиков, она должна заменить зарубежные ресурсы. Однако пользователи успевшие протестировать приложения уверяют, что оно очень неудобное и не похоже на то, что рекламировали разработчики.

Также, 24 марта стало известно о намеренье властей Кремля обязать всех новых пользователей социальных сетей и мессенджеров в России оставлять свою персональную информацию: паспортные данные, адрес прописки и место проживания, номер телефона, адрес электронной почты. Но, чтобы успокоить россиян, Роскомнадзор разрабатывает приложение, при помощи которого, люди будут сами выбирать, какие данные и какому ресурсу они будут оставлять. Однако все сведения будут заранее известны Роскомнадзору, поэтому приложение служит лишь для отвода глаз.

В планах Кремля на ближайшее будущее – создание собственного интернета. Ситуация в Китае показывает Путину насколько эффективен такой способ контроля. Имея собственный интернет, он без колебания сможет отключить все мировые социальные сети и иностранные интернет-шлюзы. Благодаря этому, президент РФ будет контролировать россиян не только в информационном поле, но и физическом.